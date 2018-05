Pražského maratonu se zúčastní 10 600 běžců. Nepojedou některé linky MHD

Trasa hlavního závodu, který se v Praze koná od roku 1995, zůstává stejná jako v loňském roce. Ze Staroměstského náměstí závodníci poběží přes Čechův most, na Malou Stranu, po levém břehu Vltavy do Holešovic, dále Karlínem zpět do centra, poté do Podolí, následně přes centrum zpátky až do Holešovic a opět do jádra města.

Maratonci na 42,195 kilometru dlouhé trati překonají celkem sedm pražských mostů včetně Karlova, minou například Národní divadlo, Obecní dům nebo Tančící dům. Cíl závodu je na Staroměstském náměstí, kam by měl poslední běžec dorazit do 16. hodiny.

„Otázkou bylo, zda se poběží přes Libeňský most, nakonec je to ale v pořádku a přes most se poběží. Trasa tak zůstává stejná jako při předchozím ročníku,“ dodává Mahel. Centru Prahy by se v neděli měli vyhnout především řidiči, kterým policie doporučuje volit objízdné trasy. Uzavřen bude během celého závodu například Čechův most, ulice 17. listopadu, Mánesův most nebo Pařížská. V kratších intervalech budou policisté uzavírat i další ulice, kterými závodníci poběží.

„Na trase závodu a dalších souvisících komunikacích bude rovněž zákaz parkování. Upozorňujeme řidiče, aby jej respektovali, v případě, že vozidla na komunikacích zůstanou, budou odtažena,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Tramvaje pojedou jinudy

Podle informací na webu pražského dopravního podniku budou od rána kvůli závodu změněny trasy tramvajových linek 1, 2, 12, 15, 17, 18 a 25. V dalších hodinách až do odpoledne se uzavírky dotknou také linek 3, 5, 7, 9, 14, 16 a 22 a celý den bude přerušen provoz linek 23 a 41.

Přerušení provozu nebo odklon čekají rovněž autobusové linky 176, 192, 194 a 207. Některé odkloněné tramvaje doplní náhradní autobusové linky. Dopravní podnik ale doporučuje lidem používat tam, kde to bude možné, hlavně metro. To bude mít v době konání závodu zkrácené intervaly.

Mezi největší favority budou jako tradičně patřit afričtí vytrvalci v čele se Sisayem Lemmou. Etiopan se chystá zaútočit na rekord závodu, který zatím drží s časem 2:05:39 Keňan Eliuda Kiptanuie. Podle údajů pořadatele maratonu se na start postaví běžci celkem pětaosmdesáti národností. Sedmasedmdesát procent závodníků jsou muži. Nejstarším běžcem, který v neděli poběží centrem Prahy, je čtyřiaosmdesátiletý Jiří Přidal, mezi ženami je nejstarší účastnicí Liliane Gless z Francie, která se na maraton chystá v 71 letech.