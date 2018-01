Nejmladší pražskou vozovnu tramvají čeká odstřel, střecha hrozí zřícením

Vozovna v Hloubětíně je sice nejnovější ze všech pražských vozoven, ale po šedesáti letech je už v havarijním stavu. Problém tzv. remizovací haly je v konstrukci jejího zastřešení.

Strop „zdobí“ pětašedesát oblouků, které byly z důvodu nedostatku oceli a dalších stavebních materiálů v tehdejším Československu postavené z železobetonu.

„Tloušťka těchto skořepin je jen pět centimetrů a následkem technologické nekázně a tvarových nepřesností jsou některé skořepiny v havarijním stavu,“ vysvětlil technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Nevyhovující stav střechy vozovny je dopravnímu podniku znám od roku 2013. Od té doby byly skořepiny pod neustálým dohledem a některé nejméně stabilní musely být podepřeny lešením. V závěru roku ale z monitoringu vyplynulo, že stav střechy se výrazně zhoršil a již není možné zajistit bezpečnost pro pracovníky v hale.

Proto bude 15. ledna vozovna uzavřena a část tramvají se přemístí do Opravny tramvají v Hostivaři. Na kolejišti před vozovnou zůstanou odstaveny asi dvě třetiny vozů.

Nová hala bude vypadat jinak

Podle Šurovského se podnik pokusil vypracovat projekt na záchranu haly, hlavně kvůli zajímavým obloukům. Statici ale doporučili demolici.



„Protože hrozí, že by se při běžné demolici mohl nekontrolovaně zřítit celý strop, tak projektant navrhl odstranění haly odstřelem,“ dodal Šurovský.

Demolici komplikuje navíc i to, že se vozovna nachází v ochranném pásmu metra. Pod halou je totiž tunel linky metra B na Černý most. Plánovaná demolice by však provoz metra narušit neměla. A počítá se s tím, že demoliční výměr by měl být vydán zhruba do poloviny roku 2018.



Zatím není jasné, kdy by na místě mohla začít stavba nové haly. Nejprve je totiž třeba vybudovat místo pro technologie, které je nutné udržovat neustále v provozu.

„V první fázi všechny technologie přemístíme do samostatné budovy. Tu bychom chtěli začít stavět na začátku roku 2019,“ uvedl projektový manažer podniku Filip Jiřík.

Celkové předpokládané náklady stavby činí cca 1,6 miliardy.