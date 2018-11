Byznys nebo nevěra, motiv brutální vraždy cizince v Holešovicích není jasný

Obžalovanými jsou třiatřicetiletý Rus Ramil Alijev a pětatřicetiletý Gruzín Manuka Aphkaidze, který svého společníka kryl. Kavkazana žalobce viní z podílu na vraždě, spáchané zvlášť trýznivým způsobem. Za to mu hrozí 15 až 20 let či dokonce trest výjimečný.

Do Prahy oba dorazili loni 28. června a s obětí si na následující den dohodli schůzku s obětí ve slepé části holešovické ulice Na Maninách. Na místo schůzky oběť dorazila podle dohody 29. června 2017 hodinu po poledni ve svém voze, schůzka se však obratem proměnila v krvavé drama.

Ramil na muže za volantem zaútočil nožem, jeho společník podle obžaloby útočníkovi kryl záda.

„Nožem o délce čepele nejméně osm cm a šířce 2,5 cm poškozenému útočník zasadil celkem 15 bodných a pět řezných ran do hlavy, hrudníku a rukou,“ popisovala státní zástupkyně Margita Kralická napadení. Z místa činu vzápětí dvojice odjela na autobusové nádraží Florenc. Zde nasedli do linky na Ukrajinu a zamířili na Lvov.

Motiv surové vraždy není jasný, v pozadí mohl stát byznys zavražděného. Příčinou se ale také mohlo stát to, že muž svědčil v korupční aféře v Azerbajdžánu. Ovšem není vyloučen ani osobní motiv, spjatý se vdanou milenkou oběti. Manžel této ženy vyhrožoval také choti mrtvého.

Jízda umírajícího šoféra

Umírající oběť ještě dokázala nastartovat a odjet pár desítek metrů z místa činu. V Jateční ulici pobodaný upadl do bezvědomí, jeho neovladatelný mercedes lehce „ťukl“ do zaparkovaného kamionu Volvo s maďarskou značkou a zůstal stát. Svědci zprvu střet považovali za obyčejnou nehodu a zavolali policii (o nehodě jsme psali zde).

Hlídka, rozbila okénko mercedesu a zakrváceného řidiče vyprostila a předala přivolaným záchranářům. V sanitce přibližně hodinu po útoku cizinec těžkým zraněním podlehl.

Na stopu Manuky Aphkaidzeho vyšetřovatelé přišli několik dní po nehodě. Podařilo se vystopovat mimo jiné zásluhou kamerových záznamů. Detektivové zjistili, že obviněný po útěku z Prahy zůstal na Ukrajině, vystavili na něj zatykač a požádali tamní justici o jeho zatčení a vydání.

Na začátku července 2017 Aphkaidzeho kriminální policie zatkla v Černigově a soud ho poslal do vydávací vazby. Během prohlídky telefonu, který ukrajinským detektivům sám odblokoval, v jeho paměti našli fotku oběti. Obžalovaný tento důkaz však zpochybnil.

Zatímco Aphkaidze putoval po několika týdnech do Prahy, přímý vykonavatel vraždy zmizel zřejmě v Rusku. Při výsleších v přípravném řízení obviněný mlčel a o moc více se nerozhovořil ani při dnešním hlavním líčení u pražského Městského soudu.

„Obviňují mne z něčeho, co jsem neudělal. To, co řekla státní zástupkyně zní strašně, ale proč jsem tady já,“ rozhořčoval se Gruzín. Ten také odmítl vypovídat, vyhradil si jen právo reagovat na prováděné důkazy a výslechy.

Jen jsem se popral

Soudu mimo jiné také představil svou pohnutou minulost, za vražedný útok si již v minulosti odpykal trest v Rusku. „Jen jsem se popral a ten člověk zemřel,“ objasnil Aphkaidze, proč si odpykal více než deset roků z 11letého trestu.

„Po celou dobu útoku byla oběť při vědomí, byl si vědom toho, že mu jde o život. Musel při tom prožívat jednoznačně mučivé duševní útrapy,“ zdůraznil soudní lékař Jiří Hladík. Podle psychiatra a psychologa obžalovaný má sklony k agresivitě, bezcitnosti a bezohlednosti.

„Jeho resocializace je výrazně ztížena, až vyloučena,“ konstatoval v posudku psycholog Jiří Klose. Podle psychiatra cizinec netrpí duševní poruchou. „Jde však o osobnost se sníženou tolerancí k frustraci,“ řekl psychiatr Vlastimil Tichý.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců, zda dnes padne rozsudek, není jasné.