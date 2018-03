Muže obžalovaného z pokusu o vraždu družky soudy očistily

Hájil se tím, že ženě dal „pouze pár facek“ a že si bývalá družka zbytek útoku vymyslela, aby mu zničila život.

Obžaloba tvrdila, že Peták se na sklonku roku 2014 pohádal s partnerkou v jejím pražském bytě, že ho družka vyhazovala a že když chtěla zavolat policii, udeřil ji do obličeje. Pak ženu podle státní zástupkyně dusil peřinou a škrtil, a když upadla do bezvědomí, údajně před odchodem zkusil založit požár vánoční svíčkou, aby zahladil stopy po činu.



Pražský městský soud konstatoval už v lednu roku 2016, že nelze dospět k jednoznačnému závěru o Petákově vině. Nevyhověl tak státní zástupkyni, která pro muže požadovala za pokus o vraždu 10 až 11 let vězení a která se proti zprošťujícímu verdiktu okamžitě odvolala. Vrchní soud následně osvobozující rozsudek zrušil a kauzu vrátil zpátky. Naznačil, že věc by měla být kvalifikována jako porušení domovní svobody, protože muž ženu napadl poté, co ho opakovaně vyzvala, aby z bytu odešel.

Prvoinstanční soud proto muže za porušení domovní svobody nepravomocně potrestal 14 měsíci vězení. Peták se odvolal a pražský vrchní soud mu poté v srpnu 2016 trest pravomocně snížil na jeden rok a 23 dní vězení, což přesně odpovídalo době, kterou už muž strávil ve vazbě, takže za mříže by nešel.

Odsouzený však podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který případ vrátil na začátek a na základě jeho právního názoru pak pražský městský soud muže loni v květnu osvobodil. „V žalobním návrhu označený skutek není trestným činem,“ konstatovala předsedkyně senátu Hana Hrnčířová.

Státní zástupkyně se proti verdiktu neodvolala, takže rozsudek nabyl právní moci. Jeho písemná podoba neobsahuje žádné odůvodnění rozhodnutí, protože žalobkyně i Peták prohlásili, že na něm netrvají.