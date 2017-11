Za smrt batolete hrozí vybržďovači 12 let. Znalci mě nepochopili, hájí se

„Přes absurditu způsobu obhajoby je dokázáno, že se obžalovaný předmětného jednání dopustil,“ zdůraznil v úterý státní zástupce Tomáš Milec. Kostnera podle žalobce usvědčují znalecké expertízy, výpovědi svědků, ale například také záznam jízdy obžalovaného, natočený z kabiny řidiče kamionu.



„Motivací činu byla jakási odveta za to, že poškozený před tím včas neuvolnil levý jízdní pruh. Mohl si být vědom toho, že prudkým bržděním může dojít k vážným zraněním. V tomto případě nešlo o nehodu, ale záludný, nebezpečný zločin,“ zdůraznil žalobce Tomáš Milec.

„Martin Kostner nebyl jedinou příčinou nehody. Svého jednání litoval a připustil, že měl jednat jinak. Nešlo však o vybrždění, ale chybné jednání, nesprávné vyhodnocení situace. Místo, aby v inkriminovaný okamžik šlápl na plyn, šlápl na brzdu,“ uvedl v závěrečném návrhu obhájce Petr Novotný.

Podle advokáta by měl soud jednání obžalovaného posoudit nanejvýš jako usmrcení z nedbalosti, kde by jeho klientovi hrozilo dva až osm let za mřížemi. „Nesvaloval jsem vinu na druhé. Od počátku je vše jinak. Nejsem agresivní, zkratkovitý blázen,“ hájil se dnes v obsáhlém vystoupení Kostner.

Během něj jako polehčující okolnost obviněný například uváděl, že jako koníček peče chleba a připadá si jako složité soustrojí, které ne zcela soudní znalci pochopili. Detailně rozebral i osobní život a smutný pobyt ve vazební cele „Děkuji za možnost vystoupit,“ uvedl Kostner

Senát Krajského soudu v Praze rozsudek vynese ve středu.



Vypadalo to jako exploze

„Vytrestat“ prý chtěl Martin Kostner loni 28. prosince šoféra škodovky na 32. kilometru dálnice D10 na Mladoboleslavsku ve směru na Liberec. Muže, který vezl rodinu, obžalovaný svým hazardním manévrem donutil na dálnici zastavit, při čemž do něj zezadu narazilo Audi. To nemělo šanci zabrzdit včas (zde).

„Dělalo to na mne dojem, jako kdyby vepředu něco vybuchlo,“ tak popsal tragickou nehodu jeden ze svědků, které včera vyslechl senát Krajského soudu v Praze. Po nehodě se snažil pomoci lidem v rozbitém voze. „Do kabiny nebylo dobře vidět. Pak jsme zjistili, že tam je i batole,“ uvedl svědek.

„To prostřední auto bylo slisované, sedačky ohrnuté dopředu. Vzadu seděla paní a prosila, abychom zachránili její dítě,“ vylíčil včera tragédii šofér kolemjedoucího odtahového auta. V osudný den rozbitou škodovku pomáhal odtáhnout od svodidel, aby umožnil vyproštění posádky.

„Když batole vyndali, netlouklo mu srdíčko,“ řekla o neštěstí jiná svědkyně. Před soud předstoupil i další řidič. Toho krátce před nehodou agresivně předjíždělo světlé BMW, osoba za volantem na něj troubila a blikala.

„Jel jsem pomaleji, předjížděl kolonu kamionů a nemohl se hned zařadit zpět, když na mne BMW najíždělo. Když mě konečně předjelo, řidič mi ukázal vztyčený prostředníček,“ popsal situaci. Rychle jedoucí vůz mohl patřit obžalovanému.

Traumatické následky

Batole záchranáři sice okamžitě vrtulníkem transportovali do pražské motolské nemocnice. Navzdory snaze lékařů těžkým poraněním mozku dítě podlehlo. Vážná zranění utrpěli i jeho rodiče, jejich psychické trauma trvá dodnes.

Kostnera po neštěstí zatkli policisté a soud jej poslal do vazby. Během trestního řízení se jeho osobností zabývali i psychologové a psychiatři. Podle nich má obžalovaný sklony k emoční nestabilitě, v zátěži jedná zkratkovitě.

Jako řidič měl problémy již dříve, jeho karta řidiče obsahuje čtyři záznamy za přestupky. Mimo jiné měl vysloven i zákaz řízení. Odsouzen byl již v minulosti i trestním soudem a to za vydírání k podmínečnému trestu. Kaňku v trestním rejstříku zahladila amnestie.