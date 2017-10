Vybržďovače soudí za manévr na dálnici D10, při nehodě zemřel kojenec

Nehoda se stala loni 28. prosince poblíž Brodců. „Na 32. kilometru dálnice D10 ve směru na Mladou Boleslav obžalovaný prudce najel do levého jízdního pruhu a poté zprava předjel Škodu Octavii. Pak začal obžalovaný prudce brzdit,“ popsal osudovou nehodu zástupce Tomáš Milec.

Škodovka skončila ve svodidlech, poškozeno bylo také další auto jedoucí za ní (více zde). Kostner jel při zmíněném manévru rychlostí až 130 kilometrů v hodině

Ve škodovce tehdy cestoval pětatřicetiletý šofér, který vezl svou manželku a v sedačce osmiměsíčního chlapce. “Myslel jsem, že mne chce (obžalovaný) potrestat za to, že jsem ho před tím zpomalil,“ komentoval u soudu agresivní manévr řidič octavie.

Srážku odnesli zraněním tři lidé, nejvážněji právě kojenec. I přes okamžitou pomoc a transport vrtulníkem do motolské nemocnice vážným zraněním mozku podlehl. Martina Kostnera zatkli policisté a soud ho poslal do vazební cely v ruzyňské věznici. Je obžalovaný z obecného ohrožení.

„Udělal jsem špatné rozhodnutí, rozhodl jsem se ho podjet zprava. V pořádku to nebylo,“ uvedl při výslechu obžalovaný. Prý chtěl jen druhého řidiče donutit zajet do odstavného pruhu a vyřešit s ním to, že ho před tím „problikával“.

Dítě mělo fialové rty

„K nehodě došlo kousek přede mnou. Viděl jsem, že se z auta kouří, nikdo se nedostal ven, dovnitř vidět nebylo,“ popsal před soudem lékař, který tehdy nehodu viděl, když jel se svou rodinou do severních Čech. Patřil k těm lidem, kteří hned přispěchali na pomoc.

Zranění řidiče bylo méně závažné, lékař proto věnoval hlavní pozornost malému chlapci. „Vzal jsem ho do náručí, měl fialové rty,“ řekl svědek. S posádkou sanitky, která jela náhodou kolem nehody, prováděl masáž srdce. Záchranáři dítě napojili na kyslík.

Bál se nárazu

„Nedokážu odhadnout, jak dlouho to trvalo. Připadalo mi to dlouhé, ale mohlo jít o minuty. Pak se tam objevili policisté, na dálnici dosedl vrtulník,“ popsal drama lékař. Dítě ale v nemocnici zemřelo.

Okamžiky těsně před nehodou vylíčil i další ze svědků. „V zrcátku jsem kousek za sebou zahlédl vůz BMW, jak dojížděl další auto. Pak ho náhle prudce podjel zprava. Ten bavorák byl výrazně rychlejší. Byl to takový manévr, že jsem se instinktivně přikrčil do sedačky a čekal náraz do zadní části svého auta,“ vypověděl řidič, který jel dodávkou do Mladé Boleslavi.

Ve zpětném zrcátku pak sledoval další děj. „Viděl jsem, že se stal malér. Auta šla do svodidel,“ vylíčil neštěstí tento muž.

Předseda senátu Ivo Zelinka naplánoval hlavní líčení do pátku, zatím ale není jasné, zda v tento den také padne rozsudek.