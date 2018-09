Výzdoba dvou komínů Blanky se uskrovní, jeden nebude ozdobený vůbec

Jsou to právě tři roky, co auta vjela do tunelového komplexu Blanka. A jeho součástí jsou i nevzhledné betonové komíny stojící v zástavbě Prahy 6 a Prahy 7, které slouží k odvětrávání tunelu. Vedení města od počátku projektu slibuje jejich přívětivější podobu, z nejrůznějších příčin k tomu však dosud nedošlo. Teprve nyní se situace alespoň v jednom případě změní.



Je tomu už dávno, co město vybralo česko-argentinského umělce Federika Díaze, aby umělecky ztvárnil výdech v ulici Nad Královskou oborou v Bubenči. Jeho návrh je ovšem poměrně komplikovaný a například počítá s obložením objektu strukturovaným umělým kamenem. Součástí navíc byly i výrazné úpravy přiléhajícího zanedbaného prostoru, ze kterého se má stát odpočinková zóna.

Podle vedení radnice Prahy 7 i některých radních hlavního města byl záměr příliš velkorysý a nákladný, městská část proto prosazovala změny. I kvůli tomu se pak přípravy protáhly.

„Žádali jsme zlevnění projektu a úpravu vzhledu bezprostředního okolí. Například jsme chtěli, aby byly zachovány stromy, které zde rostou, nebo aby se použily materiály, které budou levnější a hlavně umožní snadnou údržbu,“ vysvětluje radní Prahy 7 pro územní rozvoj Lenka Burgerová (Praha 7 sobě), jaké podmínky si kladli.

Město nakonec přistoupilo ke kompromisu a projekt nechalo upravit podle požadavků Prahy 7. Například se tak změní skladba pochozích ploch i vybavení parteru kolem výdechu. Přesto se i nadále nejedná o levnou záležitost, rozpočet je podle mluvčího metropole Víta Hofmana stanoven na 35,8 milionu korun.

V současnosti už odkládanému projektu nic nestojí v cestě, neboť v srpnu pražští radní rozhodli, že i samotné úpravy provede Studio Federico Díaz. Kromě toho má projekt také stavební povolení včetně souhlasu památkářů. Důležitý posun ve věci potvrdil MF DNES sám umělec.

„Ano, došlo k dohodě a práce se brzy rozběhnou. Hotovo by mělo být zhruba za rok,“ potvrdil MF DNES Díaz. Podle Hofmana magistrát předpokládá zahájení přeměny místa v říjnu letošního roku.

To druhý betonový válec stojící v ulici Nad Octárnou ve Střešovicích nebude vzhlednější ani za rok. A to i přesto, že úpravy by neměly být nijak složité. „Tento výdechový objekt bude dokončen bez uměleckých doplňků, čeká ho ozelenění popínavou vegetací a okolní parter nebude přístupný veřejnosti,“ popisuje Vít Hofman.

Výsadbě zeleně brání oprava

Výdech v Bubenči Novou podobu výdechu vybrala v minulých letech pracovní skupina, ve které byli zastoupeni také občané Prahy 7. Objekt stojí proti sportovní hale v ulici Nad Královskou oborou v Praze 7. Pro jeho úpravu město vybralo návrh česko-argentinského umělce Federica Díaze.

Vše bude stát 35 828 100 korun včetně DPH. Součástí bude i proměna bezprostředního okolí. Veškeré povrchy budou z betonu, tartanu a mlatu.

Město počítá i se zachováním stávajících stromů a výsadbou nových. Instalován bude mobiliář včetně laviček. Nebudou chybět ani cvičební pomůcky jako bradla, žebřiny či hrazdy.

Je to proto, že Pražská vodohospodářská společnost (PVS) v jeho bezprostředním okolí dlouhodobě plánuje rozsáhlou opravu kanalizačního sběrače, která začne až v příštím roce. Teprve po jejím dokončení udělá městská firma i definitivní úpravy kolem betonové stavby.

Navíc plán finálního řešení se v průběhu posledních let hned několikrát změnil. Už v září roku 2015 vybrala ve výtvarné soutěži Praha 6 návrh, který počítal s výsadbou popínavých rostlin a se stromy v okolí. Celý prostor měl být přístupný veřejnosti s možností posezení na zatravněném svahu.„Dohodli jsme se s městem, že když už tam budeme, provedeme po dokončení i finální ozelenění. Předpokládáme, že se tak stane do dvou let,“ sdělil předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

Tento nápad později městská část odložila kvůli snaze vybudovat na pětadvacetimetrovém kolosu horolezeckou stěnu se zázemím, toaletami a občerstvením. Proti tomu se postavili obyvatelé z okolí, kteří nechtěli, aby jim lezci viděli do zahrad a domů. Projekt následně neodsouhlasily ani odborné komise, proto se Praha 6 vrátila k záměru podobnému tomu původnímu.

„Důvodem současného návrhu je silný odpor místních rezidentů k jakémukoliv jinému řešení,“ potvrzuje Vít Hofman.

S výstavbou tunelového komplexu Blanka se kromě rekultivace rozměrných výdechů pojí i další navazující projekty, z nichž se řada dokončovala také se značným zpožděním. To se týká například podzemních parkovišť na Letné a na Prašném mostě pro celkem 1 200 aut, které vznikly v místě staveniště Blanky. Jejich zprovoznění slibovalo město od roku 2015. Kvůli nedokončeným technologiím uvnitř garáží i zdlouhavému hledání vhodných správců k tomu došlo v prvním případě až loni na podzim, v tom druhém dokonce až letos v létě.

O moc jiné to nebylo ani s novým parkem u výjezdu z tunelu na Prašném mostě. Jeho první část Praha otevřela v červenci roku 2016, druhou až následující rok.