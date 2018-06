Výletní loď musí rušit kvůli uzavřené lávce v Nymburce i školní akce

„My jsme jediná loď s pravidelnou linkou, která je tou uzavírkou dotčená. Byli jsme nuceni ty pravidelné plavby zrušit, dokonce i všechny školní výlety. Aktuálně řešíme náhradní trasy,“ řekl provozní ředitel lodi Blanice Petr Bárta.



Podle něj v těchto místech v sezoně projíždí i další výletní loď, ale pouze jednou týdně. Dalších lodí se uzavírka zřejmě moc nedotkne, neboť zde není nijak zvlášť frekventovaná lodní doprava.

„Nákladní doprava zde v podstatě není, maximálně lodě od Povodí Labe nebo jednou za čas loď s kovošrotem z Kolína,“ vyjmenoval Bárta s tím, že o prázdninách by byla uzavírka problémem pro půjčovny lodí a rekreační plavby.



Město o uzavírce vědět nedalo

„Bohužel s námi město nekomunikuje. Nedostali jsme žádné upozornění. Zjistili jsme to v podstatě z vlastní iniciativy a to hodinu a půl před oficiálním uzavřením. Sami jsme volali na Plavební správu,“ postěžoval si Petr Bárta. Podle něj by se mohla komunikace města zlepšit.

Kdyby informace od města dostali dřív, mohli se prý na uzavírku lépe připravit. „Takhle jsme nebyli schopni loď odvézt, takže zůstala v Poděbradech, odkud můžeme plout pouze do Nymburka do přístavu,“ dodal Bárta.

Bóje zakazují plavbu

Povodí Labe v pondělí dopoledne rozmístilo v okolí lávky dvě bóje zakazující plavbu, které doplňují značky, které tam umístili už v pátek.

„Lodě zákaz dodržují, a to především díky vysoké informovanosti. Všude je to vyznačené, teď jsou tam i bójky. Lodě o zákazu vědí, otáčí se proto přímo v komorách,“ řekla mluvčí nymburské policie Petra Potočná s tím, že řešili jen jedno porušení, které policisté řešili domluvou.

Řeka nebude otevřena do té doby, než se lávku podaří zbourat. To by podle místostarosty Nymburka Jana Rittera (Nymburští demokraté) mělo trvat v řádech týdnů, podle starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) až několik měsíců. Nymburská lávka byla uzavřena už v prosinci (psali jsme zde) po pádu lávky stejné konstrukce v Tróji.