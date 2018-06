Opravy v Praze zastaví tramvaje na Vinohradské, omezení potrvá do září

Výluka tramvají ve Vinohradské ulici se bude podle dopravního podniku týkat linek 5 , 11, 15 , 16 , 91 , 95 , 98. Tramvajové linky číslo 10 a 13 se ruší.

Letní dočasné omezení provozu tramvají v Praze.

Pozměněnou trasou pojede i denní linka číslo 36 a noční linka číslo 90.

Dojde také k přemístění zastávek pro denní linky tramvají. Pro oba směry bude zastávka I. P. Pavlova na Tylově náměstí, blíže křižovatce s Jugoslávskou. Zastávka Flora bude v Jičínské ulici, mezi křižovatkami s ulicemi Slezská a Vinohradská. Zde bude i zastávka autobusů.

Omezení začne platit od soboty 30. června a potrvá do soboty 1. září.

Omezení na Žižkově

V Husitské ulici na Žižkově stále probíhá rekonstrukce. Od soboty bude zrušen autobus 133, místo kterého budou jezdit vybrané spoje 207 až na Sídliště Malešice.

Linka 175 bude vedena v trase Háje, Flora, Rokycanova, Černínova, Ohrada. Pro linky 207, 908 a 909 budou zřízeny dočasné zastávky, které povedou přes Havlíčkovo náměstí, Olšanské náměstí, Lipanskou a Husineckou. S omezením se podle DPP počítá do listopadu.

Méně autobusů a tramvají

Kvůli menšímu počtu cestujících o prázdninách a velkém počtu dovolených u řidičů, budou mít některé pražské spoje prodloužené intervaly.

Na všech linkách metra budou intervaly prodloužené o 1 až 2 minuty a chystají se uzavírky stanic. Od 5. do do 8. července bude uzavřen úsek metra C mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. O víkendu 21. a 22. července bude opět uzavřena stanice Muzeum.

Během prázdninového provozu nebudou jezdit tramvajové linky 4, 13 a 21. Na linkách 9, 16, 17 a 22 bude v pracovní prodloužen interval o minutu, během poledne až o šest minut. u ostatních linek bude interval o pár minut delší.

Prodloužení intervalu lze očekávat také na páteřních linkách autobusů.

Dočasné změny na okraji Prahy

K drobné změně dojde od soboty také na trase autobusových linek 163, 250 a 909, kvůli rekonstrukci Českobrodské. V Běchovicích se autobusy rozkopanému úseku vyhnou odklonem do ulice Do Panenek a na pravidelnou trasu se napojí přes ulici Ke Kolodějům. Omezení potrvá do září.

Omezení pro autobusové linky 161, 312 a 907

Dočasná změna trasy a zastávek proběhne od soboty i na severozápadě Prahy, kde z důvodu rekonstrukce ulice K Tuchoměřicům nedojedou autobusy do Přední Kopaniny.

Změna trasy platí pro linku 161, pro kterou se ruší zastávky Přední Kopanina a K Tuchoměřicům.

Linka autobusu 312 se zmíněnému úseku úplně vyhne a cestou do Přední Kopaniny bude zastavovat na zastávkách Divoká Šárka a Dědina. Omezení potrvá asi do poloviny srpna, více informací na webu DPP.