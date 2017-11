Západ Prahy obtěžuje nepříjemný zápach. Lidé viní továrnu na psí žrádlo

Žrádlo pro psy a kočky vyrábí rodinná firma Vafo v Chrášťanech u Prahy už přes dvacet let. Granule a další výrobky vyváží do více než 60 zemí světa. I když si na zápach z továrny lidé z bezprostředního okolí už víceméně zvykli, obyvatelé okrajových pražských částí v poslední době pociťují zhoršení.

„V poslední době je zápach intenzivní, kromě nás jím trpí i Stodůlky či Jinočany a dokonce jsme slyšeli, že to bylo cítit až na letišti. Je to nesnesitelné, lidem se dělá špatně od žaludku, skoro až na zvracení, dochází nám trpělivost“ řekla iDNES.cz starostka Zličína Marta Koropecká.

Zápach podle ní bývá nejhorší v noci a nad ránem. „Na radnici kvůli tomu chodí dlouhodobě stovky stížností, už je ani nepočítám. Firma sice stále tvrdí, že dělá, co může, ale tomu, že zápach v minulosti omezila o osmdesát procent, zkrátka nemohu věřit. Jsme přesvědčeni, že navyšují výrobu,“ doplnila.

Na petici proti zápachu přibylo podle starostky během krátké doby přes tisíc podpisů a sběr bude pokračovat do konce listopadu. „Podepsal jsem ji téměř na začátku akce, včera i dnes to bylo na Řepích extra výživné,“ podělil se František Bílý v první půli října o svou zkušenost na Facebooku.

Omezit zápach? Zákon firmě povinnost neukládá

Kvůli zápachu z výrobny opakovaně přistávají stížnosti na stole i pražským hygienikům. Skutečnost, že výpary obtěžují zejména Pražany, je však konat neopravňuje, továrna totiž leží až za hranicí Prahy.

Na žádost zličínské radnice o pomoc při řešení problému urgovala hygieniky v uplynulých měsících i pražská radní Jana Plamínková, podněty posléze pražští hygienici postoupili kolegům ze středních Čech.

„Ti provedli na konci července kontrolu provozovny zaměřenou na dodržování zákonných požadavků z hlediska dozoru hygienika, tedy například na kategorizaci prací nebo zajištění pracovně-lékařských služeb, a žádné nedostatky nezjistili,“ řekl iDNES.cz ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Zda jsou v normě i pachové emise, se jako kompetentní orgán v létě vydala zjišťovat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Provedli jsme orientační stanovení koncentrací pachových látek při různých provozních podmínkách odlučovacího zařízení a na hranici pozemku. Měření byla provedena se souhlasem provozovatele a nejednalo se o kontrolu,“ přiblížila mluvčí inspekce Jana Jandová.

Doplnila, že měření se uskutečnilo zejména za účelem zjištění aktuálního stavu a firma může zjištění využít k optimalizaci provozu čištění odpadních plynů. Upozornila však, že takovou povinnost jí žádný orgán neukládá.

„S ohledem na výrobní kapacitu nevyžaduje zákon o ochraně ovzduší pro provoz této výroby povolení orgánu ochrany ovzduší. Z tohoto důvodu nemá provozovatel krajským úřadem stanoveny žádné podmínky ochrany ovzduší,“ objasnila mluvčí.

Odér má odstranit studená plazma

I sama firma připouští, že přijímá stížnosti, nejčastěji z nákupního centra Metropole Zličín. „Místo asi není úplně šťastně zvolené, leží mezi dvěma dálnicemi. Celé sídliště pak stojí na odpadní jímce s výkaly a pachy se tam logicky mísí,“ odmítá Martin Šámal z firmy Vafo, že by vina za nepříjemný odér ležela pouze na bedrech výrobny.

V Chrášťanech podle jeho slov firma sídlí už 23 let a území je historicky určené pro výrobu či lehký průmysl. „Pachovou stopu jsme navíc díky instalaci dvou stupňů čištění za několik milionů korun mezi lety 2013 a 2016 snížili o 94 procent, potvrdila to měření ČIŽP,“ doplnil šéf marketingu s tím, že zápach je srovnatelný s výpary při vaření masa běžně v kuchyni (více o výrobně zde).

Odmítá, že by firma v uplynulých měsících či během posledních let výrazně navýšila objem výroby. „Vzhledem k limitu danému povolenou výrobní kapacitou je objem výroby za tohle období beze změn,“ podotkl. Konkrétnější údaje, které by skutečnost dokládaly, však poskytnout nechtěl.

„Splňujeme emisní limity i vše ostatní vůči okolí. A i když lidé do okolí migrovali až poté, co už se vyrábělo, nechceme jim být na obtíž a nad rámec povinností instalujeme ještě třetí stupeň čištění. Biologické vodní pračky a gelové filtry nyní doplní takzvaná studená plazma, která by měla eliminovat veškerý zbytkový zápach,“ slíbil Šámal. Lidé se prý dočkají začátkem příštího roku.

Reportáž z výrobny psího žrádla v Chrášťanech: