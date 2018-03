Miliony na výročí motorkářů možná nepůjdou, dostali se na limit směrnice

Bezstarostnou jízdu si s motorkami Harley-Davidson neužili jen hrdinové stejnojmenného filmu. Blízko k ní mají i pořadatelé oslav 115. výročí této značky, které se budou na začátku července konat hlavně na pražském Výstavišti.



Organizátoři už získali příslib finanční podpory z veřejných zdrojů z několika stran. Středočeský kraj, i přes nesouhlas opozičních zastupitelů, chce dát motorkářům deset milionů korun (o dotaci na motorkáře více zde). Pět milionů přidá také hlavní město. Tento týden je schválili pražští radní, posvětit to musí ještě zastupitelstvo. Další peníze by pak motorkářům měla poskytnout i agentura CzechTourism. O jakou částku se ale bude jednat, bude známo nejdříve v polovině března.

115. výročí motocyklů Harley-Davidson Celosvětové oslavy ke 115. výročí značky Harley-Davidson budou na pražském Výstavišti od 5. do 8. července. Kromě Prahy vytipovali pořadatelé pro motorkáře dalších 115 míst v ČR, která by měli navštívit. Středočeský kraj se akci rozhodl podpořit částkou ve výši 10 milionů korun. Praha organizátorům přislíbila 5 milionů. Oslavy podpoří i státní agentura CzechTourism. Kolik motorkářům pošle, bude známo až v polovině března. V ČR však platí evropská směrnice, která omezuje podporu na limit 200 tisíc eur pro jeden podnik v tříletém období.



„Kolik peněz pošleme na tyto oslavy, je momentálně v jednání. Nebude se však jednat o nějak vysokou sumu, půjde maximálně o dva miliony. CzechTourism přitom nepodporuje partnery dotačními tituly, ale nákupem reklamních či prezentačních prostor,“ vysvětluje mluvčí agentury Renata Kasalová.

Aktuálně by tedy motorkáři měli dostat minimálně 15 milionů korun. Těchto peněz se ale možná nakonec nedočkají. Už čtyři roky totiž platí v ČR evropská směrnice týkající se takzvané podpory „de minimis“, malého rozsahu. „Ta je omezena na limit 200 tisíc eur pro jeden podnik v tříletém období,“ uvádí na svém webu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Darovat lze, ale maximálně 5 milionů

Z toho vyplývá, že soukromý podnik, organizace či akce mohou ze všech veřejných zdrojů získat celkem podporu odpovídající nanejvýš pěti milionům korun. Ačkoli žádosti motorkářů o peníze dopadaly na úrodnou půdu, „pšenka“ jim nakonec pokvete jen ke stanovenému limitu.

„Všechny strany musí narazit na tento blok, který udává, že více peněz dát nelze. Bude kolem toho ještě velká legrace. Středočeši, kteří slíbili dvakrát více, než mohou, se z toho budou muset vymotat,“ říká bývalý pražský radní pro kulturu a současný opoziční zastupitel Václav Novotný (TOP 09).

Praha si byla stanovených limitů vědoma, zároveň od ní motorkáři chtěli jen pět milionů. „Dotaci od nás organizátoři dostanou, ale jen v případě, když nebudou vedeni v databázi příjemců veřejné podpory. Pokud tam budou a bude u nich uvedená maximální částka, nedostanou od nás ani halíř,“ říká pražský radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL).

Ve zmíněné databázi jsou zaneseni všichni, kteří získali podporu z veřejných zdrojů. Pokud by tam motorkáři byli a zároveň si nevybrali „celou podporu“ od středočeského hejtmanství či státní agentury, chtěla by podle Wolfa Praha pokrýt zbývající částku do limitu. Odmítá námitky metropolitní opozice, že do oslav není třeba investovat, neboť se i bez podpory města budou konat v metropoli.

„Je to ale férové. Mají sem díky tomu přijet desetitisíce návštěvníků, což pomůže cestovnímu ruchu města. Akci doporučil podpořit magistrátní výbor pro kulturu i komise pro cestovní ruch. Je to reklama pro Prahu,“ líčí Wolf.

Smlouva s krajem dotaci nepodléhá

To tvrdí i organizátoři akce, kteří očekávají, že do metropole přilákají sto tisíc návštěvníků, z toho 60 tisíc z nich přijede na motocyklech. Mnoho z nich mají být lidé ze zahraničí. „Typický zahraniční účastník se podobných akcí účastní opakovaně a zůstává déle. Jedná se o movitější klientelu,“ sdělila metropoli firma Klasic Moto, která celosvětové oslavy v Praze pořádá.



Strach, že by o finanční podporu mohli přijít, pořadatelé nemají. O evropské směrnici de minimis vědí od začátku a smlouva se středočeským krajem je postavena tak, aby jí dotace nepodléhala.

„O směrnici víme a jejím dopadům jsme se věnovali. Takže ve smlouvě se Středočeským krajem je to ošetřeno tak, aby se směrnice na tyto peníze nevztahovala,“ objasnil spolumajitel Klasic Moto Jaroslav Vavřina, podle kterého to, zda finance nakonec získají, nebo ne, vliv na konání akce mít rozhodně nebude.

„Průběh oslav to určitě neohrozí, jelikož je financuje samotný Harley-Davidson. Příspěvek, který nám poskytne Středočeský kraj, využijeme primárně na propagaci kraje, kde představíme zajímavá místa, která stojí za návštěvu,“ upřesňuje Vavřina.

Vyjádření Středočeského kraje se MF DNES nepodařilo získat.