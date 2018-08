Festival PragueCon na Výstavišti může pohřbít nevýhodná smlouva

Hlavním problémem je smlouva, kterou ohledně pořádání akce podepsalo vedení městské společnosti Výstaviště Praha, a která je nevýhodně nastavená.

Případné ztráty má hradit Výstaviště, naopak pokud by festival vykázal zisk, dělil by se rovným dílem mezi městskou společnost a organizátora.

Nastalou situací se měla rada města původně zabývat už v červenci, ale došlo na to až tento týden v úterý.

„Z logiky věci není smlouva výhodná. Pokud nedojde k její nápravě, měly by být vyvozeny personální a trestněprávní důsledky,“ pohrozil po jednání vedení města radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL), který má Výstaviště ve své gesci.

Toho rada města zároveň pověřila, aby oficiálně vyzval vedení městské společnosti k urychlenému vyřešení celého problému.

Smlouva může být neplatná

Navíc podle právní analýzy, kterou si aktuálně nechalo Výstaviště Praha zpracovat, by podepsaná smlouva nemusela být platná vůbec. „Smlouva jako taková je pravděpodobně neplatná, protože byla zřejmě antedatována,“ říká k závěrům expertů Wolf.

To znamená, že byla opatřena dřívějším datem, než byla ve skutečnosti podepsána. Dokazovat to má fakt, že identifikace ochranné známky PragueCon už byla ve smlouvě zanesena, přitom podle uvedeného data v té době ještě nebyla registrována.

Na tyto nejasnosti už koncem května upozornil také tehdejší předseda dozorčí rady Výstaviště Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě). Protože rada města nezačala problém okamžitě řešit, na svoji funkci ještě v červnu rezignoval.

Nyní podle svých slov vítá, že se věci radní věnují, ale mělo se tak prý stát mnohem dřív. „Vedení města musí jasně vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas s touto akcí a vzít na vědomí její rozsah a všechna rizika s ní spojená,“ dodává Vyhnánek. To se ale ani v úterý nestalo.

Nejprve bude představenstvo znovu příslušné dokumenty prověřovat. Podle vyjádření radního Wolfa by se mělo o osudu akce definitivně rozhodnout během příštích dvou týdnů.

Nicméně primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která Vyhnánka nahradila v dozorčí radě, už v polovině července doporučila festival zrušit kvůli nedostatečnému finančnímu krytí.

Možné scénáře jsou nyní tři. Podle toho nejčernějšího by se PragueCon opravdu neuskutečnil, druhou možností je upravit stávající smlouvy, aby Výstaviště neneslo veškerá rizika. Třetí variantou, kterou se organizátoři také vážně zabývají, je uspořádat akci až za rok.

Smlouvy nebyly v registru

Rada v úterý také projednávala další nedostatky v řízení Výstaviště z nedávné minulosti. Zásadním pochybením bylo zejména nezveřejnění zhruba 95 procent všech uzavřených smluv v registru smluv, jak to ukládá zákon. To se změnilo až teprve nyní.

„Stávající členové představenstva nám potvrdili, že tyto chyby už byly napraveny. A všechny smlouvy, které nepodléhají obchodnímu tajemství, byly do registru vloženy,“ říká radní s tím, že ty zbylé by podle něj být zveřejněny neměly, aby se konkurentům v oblasti výstavnictví nedostaly do rukou informace o cenách za pronájmy, na jejichž základě by pak měli možnost přetáhnout klienty na svoji stranu.

Kvůli všem těmto pochybením odvolala dozorčí rada v polovině července předsedu představenstva Výstaviště Pavla Klašku a jeho křeslo zůstává i nadále prázdné. To by se však mělo změnit, neboť jeho nástupce brzy vzejde z výběrového řízení. Kdy přesně se tak stane, zatím jasné není.

„Chceme představenstvo doplnit samozřejmě co nejdříve, aby Výstaviště mohlo plnohodnotně fungovat. Zásadní pro mě je, aby to byl plně kompetentní odborník, pod kterým bude společnost skvěle fungovat a nebudou se opakovat chyby z minulosti,“ uzavírá primátorka a zároveň členka dozorčí rady této městské společnosti.