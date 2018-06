VIDEO: Rekonstrukce výtoňského mostu by trvala roky, říká SŽDC

„Z našeho pohledu je to v současné chvíli nejvhodnější řešení s ohledem na stav železničního mostu, protože se dělal velmi detailní průzkum. Ten odhalil, že ocelová konstrukce je už ve velmi nevyhovujícím stavu. Oprava by znamenala výměnu více než 60 prvků ocelové konstrukce,“ řekla Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC.



Architekt z ateliéru D3A Jaroslav Zima si však myslí, že důvodem tohoto stavu je nedostatečná údržba. „Ten most desetiletí nikdo nenatíral a když se k té konstrukci dostanete blíž, tak uvidíte, že barvu opravdu potřebuje ,“ komentoval stav mostu Zima. „Myslím si, že je to způsobené tím, že dlouhodobě byl most odsouzen k zániku,“ dodal.

Stavba mostu trvala tři dny

Původní vyšehradský železniční most nahradil před 117 lety svého jednokolejného předchůdce z roku 1872. V roce 1901 byl vyměněn za dvojkolejný a jeho výměna tenkrát trvala pouhé tři dny. Šlo o tři oblouky, které předem vyrobily tři firmy.

Nyní by jen oprava lávek měla trvat minimálně dva roky.

Bourání mostu je zatím ale jen v rovině úvah. Hned po zveřejnění tohoto úmyslu se zvedla vlna kritiky odborné i laické veřejnosti. Lidé hlavně nechtějí, aby se změnil pohled z Vyšehradu na Pražský hrad.

„Pokud bychom chtěli tuto rekonstrukci realizovat, tak nehovoříme v řádu měsíců ani jednoho, dvou let. Pokud bychom hovořili, že se na variantě rekonstrukce mostu dohodneme, tak dříve než za čtyři pět let by nemohla být realizována,“ komentovala mluvčí SŽDC.

Podle Jaroslava Zimy by se mělo o zbourání či rekonstruování mostu diskutovat a zvážit všechny možnosti. „Někdo se na to dívá tak, že to (rekonstrukce) stojí více peněz. Já si myslím, že ten most není jen hodnota železa, ale je to hodnota kulturní památky,“ zakončil Zima.