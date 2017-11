Expřítelkyni mučil paralyzérem, na vodku už nedošlo. Muž dostal pět let

Babovák se podle obžaloby do bytu své expřítelkyně dostal letos v noci na 8. března, údajně si potají zhotovil kopii klíče.

Podle státního zastupitelství tam přišel s úmyslem vraždit. Na kuchyňskou linku si podle spisu připravil potravinářskou fólii, plnou neotevřenou lahev vodky, trychtýř, červenou ponožku a pásku přes oči na spaní.

Když se žena vrátila v noci z práce domů, čekal maskovaný kuklou v pokoji, kde vyšrouboval žárovku. Při pokusu o rozsvícení světla se na ženu podle obžaloby vrhl zpoza skříně a na hrudník jí několikrát přiložil zapnutý elektrický paralyzér. V pouštění proudu do jejího těla pokračoval i poté, co se svalila na zem. Způsobil jí tak deset popálenin, i na obličeji a krku.

Napadená se bránila křikem a údery rukou. Útočníkovi při potyčce spadla kukla, takže v něm obyvatelka bytu poznala svého bývalého přítele. Ten poté útoku zanechal, vyzval ji, ať se podívá, co si na ni připravil v kuchyni, a odešel.

Usvědčující SMS zpráva

Babovák vinu odmítl. V závěrečné řeči tvrdil, že žena při výpovědi lhala. Soud však o jeho vině neměl pochybnosti a ztotožnil se s návrhem státního zástupce Vladimíra Pazourka.

Podle předsedy trestního senátu Tomáše Kubovce muže usvědčila zejména napadená žena. O jeho úmyslu také podle soudce svědčila SMS zpráva, kterou Babovák ženě napsal den po útoku.

Podle obžaloby ve zprávě mimo jiné konstatoval, že ví, že nedokáže nikoho zabít, a že to, co ženě udělal, vlastně chtěl udělat sám sobě. „V podstatě usvědčil sám sebe,“ zdůraznil Kubovec. Muži hrozilo 12 až 20 let vězení. Soud mu tak uložil trest pod zákonnou sazbou.

U ženy se po útoku rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se projevuje depresemi, vylekaností a tím, že se jí stále vrací vzpomínky na incident. Její bývalý přítel jí má podle rozhodnutí soudu zaplatit odškodné 153 tisíc korun.