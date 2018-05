Hasiči jeli čtvrt hodiny kolonou k nehodě na D5, řidiči neudělali uličku

Při páteční nehodě na D5 se u Rudné srazila dodávka s nákladním vozem a autobusem. Vážné zranění utrpěl spolujezdec řidiče autobusu, kterého museli hasiči vyprostit a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dále se lehce zranili čtyři lidé.



Hasiči, kteří k nehodě spěchali, museli urazit přes dva kilometry, ale hned po nájezdu na dálnici D5 museli jet prakticky krokem.

Řidiči aut stojících v koloně totiž uhýbali pozdě a uličku pro vozidla záchranného systému teprve museli vytvořit. Hasičské vozidlo pak dojelo až do zúžení, kde byla situace ještě horší, neboť řidiči ostatních aut neměli kam uhnout.

Po téměř patnácti minutách se hasiči konečně z kolony dostali pruhem mezi svodidly a zábranami, které označovaly zúžení. Poté už mohli pokračovat k nehodě.

„Je to velmi častý jev. Problém je v tom, že řidiči mají povinnost vytvářet tu uličku už v okamžiku, kdy dojíždějí do kolony a to v podstatě nedělá nikdo. Když se stane nehoda a řidiči už nemají možnost popojet dopředu a uhnout, tak zůstanou stát tak, jak zastavili. To je špatně,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Motoristé mají povinnost se v případě, že vidí nehodu či jiný problém, řadit na kraj vozovky. V některých případech to však není možné kvůli zúžením na dálnicích. Ta bývají třeba na nejdelší české dálnici D1.

„Pokud hovoříme o dálnici D1 a zúžení, tak tam řidiči možnost vytvoření uličky nemají. My to řešíme tím, že posíláme jednotky ze dvou směrů a ty jednotky poté zasahují ze směru, který jede,“ řekl Gabriel.

Podle mluvčí Policejního prezidia Evy Kropáčové za nevytvoření záchranářské uličky primárně postih nehrozí. „V okamžiku, kdy IZS projíždí tímto místem, tak je priorita dostat se tam, kde se řeší akutní věc a kde hrozí nebezpečí,“ řekla Kropáčová s tím, že blokování průjezdu mohou policisté řešit zpětně na základě kamerového záznamu ze záchranářský aut.

„V případě, že dojde k evidentnímu úmyslnému blokování průjezdu, tak se řidič dopouští přestupkového jednání, kdy mu můžeme uložit pokutu ve výši několika tisíc korun nebo ho oznámit do správního řízení,“ podotkla Kropáčová.

Kvůli nehodě na D5 v Praze v pátek kolabovala doprava