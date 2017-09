Záchranka bude využívat chátrající budovu na Palmovce

Stavbu na rohu Zenklovy a Sokolské ulice, která zůstala ošklivým torzem, začala Praha 8 připravovat už v roce 2010. Práce na ní stavebníci zahájili o čtyři roky později.

Původní představa politiků Prahy 8 byla, že tam městská část přesune svá pracoviště a všechna je umístí do věže stavby, kde budou pod jednou střechou. Tím měli obyvatelé získat lepší servis při vyřizování úředních záležitostí. Ve druhé části budovy se počítalo s vybudováním nákupního centra.



Ovšem po zahájení stavby se začaly řešit problémy s vlastnictvím pozemku pod budovou a padala jedna žaloba za druhou.

„Projekt byl zpackaný od samého začátku, stavbu investovalo Centrum Palmovka, které nevlastnilo ani pozemky, ani budovu,“ komentuje absurdní historii stavby starosta Prahy 8 Roman Petrus. Práce na stavbě se proto zastavily a nad dalším osudem budovy visel otazník.

Palmovka a její problémy V září roku 2010 schválila Praha 8 stavbu multifunkční budovy Nová Palmovka. V budově mělo být sídlo radnice a obchodní centrum. Stavba byla zahájena v březnu 2014.



Po volbách, v roce 2015, projekt zastavila nová radniční koalice a přestala společnosti Metrostav, která stavbu realizovala, za práci platit. Podle Prahy 8 totiž byla stavba na pozemku Prahy a osmička na něm stavět neměla.



Na začátku letošního srpna to potvrdil i soud, ten zároveň rozhodl, že Praha 8 musí Metrostavu zaplatit téměř 18 milionů korun za práci na stavbě.



Společnost Metrostav, Hlavní město Praha, městská část a její firma dohlížející na projekt uzavřely před několika měsíci memorandum, v němž se zavazují na dalším postupu společně mimosoudně domluvit. Výsledkem má být to, že město převezme stavbu a s Metrostavem ji dokončí.



Ve čtvrtek 14. září schválilo pražské zastupitelstvo dotaci na dostavbu budovy ve výši 600 milionů. Nedostavěná budova bude sloužit radnici Prahy 8 a jako zázemí záchranné služby.



Záchranka na Palmovce by měla být v plném provozu v roce 2019, předpokládá se však, že se tam částečně přesune už příští rok.



V hlavním městě se zároveň řešil další palčivý problém. Kde vybudovat nové, důstojné sídlo pražské záchranky, která dosud sídlí v pronajatých prostorách v Korunní ulici na Praze 10 v budově hlavního města společně s městskou policií.

Ve hře byla výstavba budovy poblíž Nemocnice na Bulovce, to se ukázalo jako nešťastné řešení vzhledem ke kopcovitému terénu. V úvahu připadala i Troja, ovšem tam se nápad nesetkal s pochopením a městská část se postavila proti.

Poměrně brzy do hry vstoupila další lokalita – rozestavěná budova na Palmovce.

Letitý problém, kam se záchrankou, ukončilo čtvrteční jednání pražských zastupitelů, kteří definitivně rozhodli o dotacích určených na vybudování administrativní části záchranky.

„Zprovoznění je oficiálně naplánováno na začátek roku 2019, naší ambicí však je, aby zde alespoň zčásti záchranka fungovala už v polovině roku 2018. Budova by měla sloužit jako zázemí administrativní části,“ říká radní pro zdravotnictví Radek Lacko.

Ředitel pražské záchranky Petr Kolouch vysvětluje, že záchranářské vozy z Palmovky vyjíždět nebudou.

„Do objektu by se mělo stěhovat ředitelství, technicko-hospodářská oddělení a dispečink. Předpokládáme, že zde bude i školicí centrum. Neplánujeme areál oplocovat a nebudeme zde ani budovat parkoviště. Ani nepočítáme s tím, že bychom tu budovali nové výjezdové místo,“ uvedl Kolouch.

To přijde starostovi Prahy 8 škoda. „Chápu, že se lidé vždy obávají toho, že výjezdové centrum je spojeno s ruchem a zvýšenou hlučností, ale já bych se tomu určitě nebránil. Palmovka je strategicky výhodná lokalita,“ říká Petrus.

Radnice bude ve věži

Podle původní vize měla Nová Palmovka zčásti sloužit radnici a zčásti jako nákupní centrum. Radnice v budově své místo neztratí, nutným stavebním úpravám se však městská část nevyhne.

„S radnicí se počítá do věže stavby. Prostory ale budeme muset propozičně změnit a musíme je celé přepříčkovat. Dodnes se nás totiž nikdo neptal, kolik úředníků do budovy potřebujeme přemístit. Přitom pro nás je to poměrně zásadní, protože sem chceme dát většinu svých odborů a kanceláří, které jsou nyní rozmístěny po celém území Prahy 8,“ říká starosta.

Záchranka bude dle současného rozhodnutí zabírat podélnou část budovy, tedy místo, kde mělo být původně obchodní centrum. „S obchody se v projektu částečně dál počítá, ale budou zaujímat jen jeho minoritní část. Půjde o drobné obchůdky a restaurace, které budou sloužit úředníkům i veřejnosti,“ upřesňuje starosta.

Ze změny záměru je v rozpacích opozice na Praze 8. „Projekt, kde se počítalo s nákupním centrem, původně kalkuloval s přínosem 50 milionů ročně. Nyní se z médií dozvídáme, že je vše jinak, že komerční účel stavby splněn nebude. Tím městská část samozřejmě přichází o peníze,“ komentuje to předseda zastupitelského klubu ODS Ondřej Gros.

S tím starosta Prahy 8 nesouhlasí. „Tato částka je pouze teoretická. Skutečný zisk by byl výrazně nižší. To je dáno tím, že dle původního záměru měla radnice platit správci budovy vysoký nájem. Nyní budeme platit pouze za služby, ale nájem hradit nebudeme,“ vysvětluje Petrus.

Kdo to všechno zaplatí?

Změna účelu stavby bude samozřejmě něco stát. Součástí dohody je proto dotace ve výši 600 milionů. Ta půjde do investic určených pro část záchranky, které se celkově odhadují na 957 milionů korun.

„Peníze ve výši 600 milionů poskytne magistrát Praze 8 ve třech splátkách. První částka bude 300 milionů. V okamžiku, kdy tato částka bude vyčerpaná, poskytneme další. Jednou z podmínek získání dotace je dokončení stavby nejpozději do 30. června 2019,“ vysvětluje Lacko.

Záchranka se bude na nákladech podílet částkou asi 210 milionů, určenou na vlastní zařízení jejího sídla.

Financování stavby radniční části bude na Praze 8, hradit je bude také z peněz získaných od magistrátu. O tom, kdo zaplatí budování komerční části, se ještě nerozhodlo.