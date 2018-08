Podívejte se do letního sídla českých prezidentů, Lány se otevřou veřejnosti

Zámek Lány otevře v rámci 100. výročí založení Československa ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září.

„Ve čtvrtek dne 6. 9. v době od 8:00 do 13:00 budou prostory přístupné pro předem objednané školní skupiny, ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 a v pátek 7. 9. od 9:00 do 18:00 hodin pro veřejnost. Během obou dnů bude rovněž otevřen zámecký park,“ uvedl David Šebek ze Správy Pražského hradu.

Termín pro školy je v tuto chvíli už zcela zaplněn.

Mezi zpřístupněnými reprezentačními prostory bude například Společenský sál, Modrá jídelna či Žlutý salón, který jako audienční prostor využíval T. G. Masaryk.

Parkování bude zajištěno v prostoru Školního zemědělského podniku Lány v ulici Zámecká, kde bude rovněž vstup do zámku přes hlavní bránu.

Kromě školních skupin nebude možné prohlídku předem rezervovat a vstup není umožněn kočárkům. Prohlídka bude dostupná vozíčkářům.