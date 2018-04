VIDEO: Do pokoje, kde znásilnili turistku, se policie vlámala beranidlem

Incident se v hotelovém pokoji stal v noci z neděle na pondělí. Irská turistka se nejprve v baru seznámila s jedním z mužů, domluvili se, že půjdou k němu na pokoj. Muž následně do pokoje přivedl i pět svých kamarádů a žena tvrdí, že ji znásilnili.

Podle informací Novinek.cz jsou všichni Alžířané, a do Prahy přijeli autobusem z Amsterdamu 31. března. Pětice z nich jsou studenti vysokých škol z dobře situovaných alžírských rodin, pouze hlavní podezřelý, tedy muž, který s Irkou skončil na pokoji jako první, pracuje na letišti v Paříži.

„Ztratil nad sebou kontrolu. Ale i tak neudělal nic špatného, jelikož žena k němu přišla dobrovolně,“ popsala policie podle Novinek.cz výpověď hlavního podezřelého. Ten uvedl, že měl s cizinkou dobrovolný sex, ale pak prý začala být po orgasmu hysterická a křičela. Neměl na ni náladu, a tak z pokoje odešel.

Nakonec ale policistům přiznal i to, že po jedné souloži žena začala křičet „ne“. Na otázku, proč podle něj byla hysterická, odpověděl, že nejspíš byla pod vlivem drog.

Žena ale podle Novinek.cz podobná nařčení odmítla, přiznala pouze požití většího množství alkoholu, a to prý pěti až šesti piv a ještě dříve na letišti asi tří cidrů.

Policisté šestici mužů i ženu vyslýchala od úterního dopoledne až do středeční noci. Nakonec u mužů zahájila trestní stíhání pro trestný čin znásilnění a soud je poslal do vazby kvůli obavě, že by mohli z Česka uprchnout. Mužům ve věku od devatenácti do třiadvaceti let hrozí v případě odsouzení dva roky až deset let za mřížemi.