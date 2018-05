Pražská koalice vydržela, zastupitelé odmítli jednat o personálních změnách

„Přečetl jsem si v médiích spekulace, že někdo bude odvolávat, někdo bude odvoláván. Myslím, že je dobré si to říct na začátku. Navrhuji jako bod číslo jedna personální změny v radě města. Vyjasněme si to, jak to je,“ řekl zastupitel Filip Humplík (ODS).

Zastupitel Alexander Bellu z ODS doplnil, že mezi odvolanými radními, by měla být náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) a radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Pro téma personálních změn nakonec ale hlasovalo 20 z 65 zastupitelů a devět bylo proti, sedm se zdrželo. Bod tak neprošel. Přesto ještě v průběhu jednání může některý ze zastupitelů personální změnu navrhnout procedurálním hlasováním.

Problémy ve vládnoucí koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) jen půl roku před komunálními volbami rozpoutalo neschválení programu jednání zastupitelstva před třemi týdny, kde se mimo jiné mělo hlasovat o demolici Libeňského mostu.

Hnutí ANO vinilo své kolegy z Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) z porušení koaliční smlouvy a vyvolalo takzvané dohadovací řízení, které potrvá třicet dní.

Možný rozpad pražské koalice vyvolalo hlasování o programu na zastupitelstvu v dubnu 2018