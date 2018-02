Udženija vrazila facku zastupiteli. Hrdě se k ní hlásím, říká poslankyně

„ K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy. Ano, dala jsem mu výchovnou facku, a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni,“ uvedla na svém facebookovém profilu sama Alexandra Udženija.

Podle slov zúčastněných zastupitelů, které iDNES.cz oslovila, byl Dan Richter, bývalý člen z hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB), během jednání vulgární.

Richter nadával hlavně na svou stranickou kolegyni místostarostku Michaelu Mazancovou, kterou označil za k...u. Jeho urážky nevydýchal ani jeden z členů OSB, který mu ještě před fackou od místostarostky vylil vodu na hlavu.

Richter podle Udženiji na jednání zastupitelstva už dlouhodobě vulgárně uráží také starostku Janu Černochovou.



Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření i samotného Dana Richtera. Telefonický rozhovor odmítl, vzkázal jen, že se později vyjádří písemně. Potvrdil ale, že si na místostarostku obratem stěžoval u vedení místní přestupkové komise.