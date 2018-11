Zátěžová zkouška mostu Legií u Národního divadla odkloní tramvaje

Pracovníci Technické správy komunikací (TSK) uzavřou v rámci třetí etapy most Legií od pondělí 19. listopadu do 26. listopadu do půl páté ráno.

„Technická správa komunikací v rámci třetí etapy průzkumu provede zatěžovací zkoušky, vrtané sondy a zbylé diagnostické práce,“ informovala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Pro řidiče je naplánována objízdná trasa přes Jiráskův most. Chodcům zůstane most Legií průchozí po jedné straně a otevřen zůstane také vstup na Střelecký ostrov.

Uzavírka mostu byla naplánována společně s opravou tramvajových kolejí na křižovatce u Národního divadla, kterou obstará pražský dopravní podnik.

Oprava na týden přeruší provoz v úseku Národní divadlo - Újezd. Tramvajové linky 2, 9, 16, 17, 22, 23, 97, 98 a 99 pojedou po výlukových trasách.

Po dobu opravy trati vznikne zastávka Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše (směr Čechův most) a pro noční linky v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov (v obou směrech).

Výsledky kontroly mostu by měly být zveřejněny příští rok v létě. Samotná oprava by měla proběhnout až okolo roku 2022.

