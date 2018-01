Chtěl jsem ji postrašit, hájí se muž viněný z podpálení chaty s exmanželkou

Chadima připustil, že nezvládl rozvod a spory s expartnerkou. Loni 20. března podle žalobce na dvorku chaty ženě nejprve sprostě nadával, hrozil, že ji upálí a poté se ji pokusil polít benzinem z kanystru. To se mu nepodařilo, žena se před ním ukryla v chatě, kde byl i její přítel.



„Proto obžalovaný polil a podpálil dveře domu. Vyskočit oknem obětem bránil, polil jej a také podpálil,“ uvedl u soudu státní zástupce Tomáš Milec.

Od hořící chatky přeběhl plamen k sousednímu objektu, který také patřil bývalé Chadimově manželce. I na něj Chadima podle obžaloby chrstl na několika místech benzin a škrtl sirkou.

Následně se vrátil k hořící chatce. Z ní se již podařilo uniknout příteli jeho bývalé manželky, ale daleko se nedostal. Chadima na muže na dvoře podle žalobce vytáhl nůž. Poté mezi nimi došlo k potyčce, při níž muž Chadimovi vyrazil zbraň klackem.

Drama ukončili zalarmovaní policisté, kteří Chadimu zpacifikovali, plameny zlikvidovali hasiči.

Chadima skončil ve vazbě v ruzyňské věznici. Škoda na vyhořelých domech přesáhla podle žaloby dvě stě tisíc korun.

Rozchod mě zdeptal, líčil obžalovaný

„Byl jsem napitej, chtěl jsem svou bývalou manželku jen zastrašit,“ vypověděl u soudu Chadima. Přiznal, že se v inkriminovaný den do Nučic vypravil s několika litry benzinu. Že by ženu a jejího nového druha chtěl zavraždit, ale popřel.

„Z lásky jsem na chatce nechal hodně práce, nic jsem za to nechtěl. Předstírala, že mne miluje,“ popsal motiv svého jednání.

Soudu řekl, že ho krach vztahu a následný rozvod zdeptal. Již dříve se ženě mstil tím, že jí rozřezal pneumatiky u auta a poškrábal lak šroubovákem.

Vyšetřovateli však Chadima po zatčení při jednom z prvních výslechů řekl, že chtěl exmanželku zabít.

„Já vždycky něco plácnu, jsem už takový. Naopak, dotklo se mne, co jsem udělal, co je to za špínu,“ komentoval to nyní v jednací síni.

Usmažte se, hrozil nám, vypověděl svědek

Bývalá manželka obžalovaného ve výpovědi popsala, že březnové drama začalo Chadimovými sprostými nadávkami a hrozbami.

„Měla jsem z něj strach, schovala jsem se do domu. Posléze vyšlehly plameny. Bála jsem se o život,“ vypověděla žena.

Její nový přítel dodal, že šlo o hororový zážitek. „Křičel na nás, usmažte se, já vás tady upálím a smál se u toho,“ vypověděl. Vylíčil i to, jak se mu Zdeňka Chadimu podařilo odzbrojit a předat policistům.

Z psychiatrické expertízy plyne, že Chadimovi dodával kuráž alkohol, který odbrzdil jeho jednání. „Osobnost obžalovaného je emočně nevyvážená. Má snížený práh frustrační tolerance,“ vypověděl mimo jiné psychiatr Vlastimil Tichý.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců. Jednání naplánovala předsedkyně soudního senátu na čtyři dny.