Zeleným hrozí odchod z magistrátu, pomoci jim má místostarosta Prahy 7

„Když mám špatnou náladu, podívám se na letecký snímek Prahy, Česka nebo na pohled na Zemi z vesmíru. Pomáhá to, když člověk denně řeší lokání problémy,“ popisuje lídr pražských Zelených. Hlavu v oblacích si však nemůže teď příliš dopřávat.

Zeleným totiž hrozí, že po čtyřletém angažmá ve vedení magistrátu budou muset radnici po volbách opustit. Ač jim byla metropole v minulosti nakloněná, v loňských parlamentních volbách získala strana v Praze jen 2,4 procenta hlasů. Tehdy za to Mirovský kritizoval předsedu strany Matěje Stropnického. Nyní má však sám nůž na krku.



Strana chce v Praze získat přes pět procent hlasů. Pokud neuspěje, Mirovského politická kariéra může skončit. „Politik má nějaký poločas rozpadu. Musí počítat s tím, že to není na celý život. Ve výkonné funkci může být člověk tak osm let. Udělám ale maximum pro to, abychom uspěli,“ líčí lídr Zelených.

Jeho problém však je, že poměrně známý je jen mezi obyvateli Prahy 7, kde je nyní místostarostou. Pomáhá mu mimo jiné i to, že představitelé radnice na sedmičce komunikují s lidmi na sociálních sítích. Sám Mirovský přiznává, že celopražsky se do paměti voličů zatím příliš nezapsal.

Spoleh na značku s nálepkami

Spolehnout se tak chce na značku strany. „Je známá. Lidé si pod ní představí Martina Bursíka, Matěje Stropnického, Ondřeje Lišku, Petru Kolínskou či mě,“ říká Mirovský a dodává, že v komunální politice se pohybuje od roku 2006, tudíž může lidem nabídnout své zkušenosti a orientaci v pražském dění.

Se značkou strany v Praze však může být problém, Zeleným se totiž vyčítá, že jsou proti developerům a že kvůli nim stagnuje rozvoj bydlení. Mirovský tyto nálepky odmítá. „Nejsme proti developerům. Chceme s nimi ale vyjednat co nejlepší podmínky pro okolí. Nejde o to, že se nemá stavět,“ popisuje lídr Zelených.

„Jsou lokality, které se dostavět musí. Je jen otázkou, zda se nasytí jen investor a vykašle se na všechny ostatní, nebo jestli radnice vyjedná i výhody pro obyvatele,“ doplňuje Mirovský s tím, že z nelichotivých škatulek se chce strana během kampaně vymanit.

Tuto snahu však trochu nabourává fakt, že někteří zelení z Prahy 3 stojí za iniciativou Tady není developerovo. „Když iniciativa vznikla, byla vyhrocená situace. Ale chápu, že název není úplně šťastný. Zvlášť když pozemky, o které šlo, byly již soukromé. Název je zbytečně vyhrocený a negativní, nedává prostor pro dialog. Heslo mohlo být Tady je občanovo,“ reaguje Mirovský a dodává, že cíle iniciativy jsou však shodné s body, s nimiž půjde strana do voleb o magistrát.

Přestože je Mirovský kandidátem na primátora, připouští, že na tento post pravděpodobně nedosáhne. „Reálně vidím, že Zelení asi nebudou stavět primátora, ač na něj kandiduji. Neskromným cílem je, abychom měli post náměstka pro dopravu,“ říká. Tuto pozici by chtěl sám obsadit. Už nyní je v Praze 7 místostarostou pro dopravu.

Na radnici sedmičky s jeho prací panuje spokojenost. „Spolupracuje se nám spolu velmi dobře. Nemám, co bych vytknul,“ říká starosta Prahy 7 a rovněž kandidát na primátora Jan Čižinský (Praha 7 sobě). S Mirovským se poprvé setkal v roce 2010 před jednáním zastupitelstva Prahy 7, na kterém byl představen projekt nové radnice, jejž prosazovalo tehdejší vedení. Mirovský i Čižinský byli tehdy proti, šlo dle nich o příliš nákladnou investici.

Automobilová rarita

Důvod, proč se Mirovský jako vystudovaný ekolog věnuje dopravě, je ten, že změnit prostředí v metropoli lze dle něj jen skrze dopravu. Do voleb jde s tím, že chce jednat se Středočeským krajem o vzniku záchytných parkovišť, aby do Prahy nejezdilo tolik aut. Také chce podpořit rozvoj železnice ve městě a zahloubit rušnou ulici V Holešovičkách.

Sám Mirovský je mezi Zelenými určitou „raritou“. Jeho domácnost, kterou vedle něj tvoří ještě manželka a dva synové, disponuje dvěma auty. „Já žádné nevlastním. Ale jedno využívá žena a druhé, staré na plyn, používám já,“ popisuje.

„Člověk auto ve městě občas potřebuje. Díky tomu znám problémy motoristů v Praze z první ruky. O to upřímnější mohou být mé kroky k tomu, abych hledal kompromis mezi bezmotorovou a motorovou dopravou,“ tvrdí muž, který častěji než autem jezdí na kole nebo běhá.

Vedle rodiny se ve volném čase věnuje stolnímu tenisu. K němu se dostal už v dětství, kdy ping-pong zvolil jako nejméně náročný způsob pohybu. Od 15 let ho hraje závodně. „Začal jsem pozdě, takže nemám žádné trofeje. Ale využil jsem své zkušenosti na dovolené. Na Jadranu jsem vyhrával turnaje a jako rodina jsme pak měli zdarma projížďky na lodičkách,“ směje se Mirovský. Ne vždy se mu však daří. Jak sám přiznává, jednou ho porazil 86letý hráč. „Nebylo to zrovna příjemné. Na druhou stranu to ukazuje výhodu tohoto sportu. Dokud člověk chodí, může hrát,“ popisuje.