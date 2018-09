Policie dopadla muže, který brutálně napadl dva kolemjdoucí na Žižkově

„Kriminalisté třetího policejního obvodu z prvního oddělení pracují od začátku června na objasnění případu brutálního napadení v Žerotínově ulici v Praze 3. Před dvaadvacátou hodinou tam agresor po předchozí rodinné hádce bezdůvodně napadl dvě naprosto cizí osoby,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Nejprve zaútočil na muže, který kolem něj projel na skateboardu. Skopl ho z něj. Napadený uvedl, že ho útočník začal pronásledovat po ulici s pokřikem, že ho zabije. Měl mu nadávat kvůli světlé barvě pleti a několikrát ho udeřil pěstí. Pak se muži podařilo utéct. Když z místa utíkal, prolétla kolem něj dlažební kostka, kterou po něm agresor hodil.

Poté útočník napadl dalšího náhodného kolemjdoucího. Čtyřiatřicetiletého muže kopl do hlavy, v důsledku čehož došlo k jeho nekontrolovatelnému pádu na zem a zranění. „Poškozený skončil po napadení v nemocnici se zlomenou čelistí a krvácením do mozku. Jeho zranění si vyžádalo uvedení do umělého spánku, operaci a léčbu v řádech několika měsíců,“ popsal Daněk.

Případem se začali zabývat pražští kriminalisté a po několikatýdenní práci vypátrali podezřelého.

„Čtyřiadvacetiletého muže s bohatou trestní minulostí se jim podařilo v úterý 25. září vypátrat a zadržet. Ten se u následného výslechu jako podezřelý k oběma napadením přiznal,“ řekl policejní mluvčí Daněk.

Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže pro trestné činy těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozí až deset let vězení. Kvůli obavě, aby se muž neskrýval, nechtěl ovlivňovat svědky a nepokračoval v trestné činnosti, podal vyšetřovatel návrh na vzetí do vazby. Státní zástupce jej akceptoval a soud muže ve čtvrtek poslal do vazby.