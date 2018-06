Pražský radní Dolínek chce studentům zlevnit jízdné v MHD. Na korunu za den

Podle návrhu náměstka primátorky a radního pro dopravu Petra Dolínka, který vypracoval společně s Ropidem, budou zrušeny dosavadní studentské kupony na různě dlouhá období a místo nich bude zavedeno roční jízdné za 365 korun. Nabídka by měla platit pro studenty mezi 15 a 26 lety.

„Když jsme výrazně zlevnili roční kupon, čelili jsme kritice, že to bude mít negativní dopad do hospodaření Dopravního podniku. Ukázalo se, že opak je díky výraznému nárůstu počtu zákazníků pravdou,“ uvedl Dolínek.

Náklady na změnu vyjdou město na 100 milionů korun a odhad navýšení rozpočtu pro kompenzaci této slevy je 350 milionů korun ročně.

„Když se podíváme na balík černých pasažérů, často jsou to mladí lidé, studenti. Myslím si, že je lepší, než aby byli zatíženi neřešenými pokutami a exekucemi, tak aby se naučili legálně jezdit MHD,“ řekl náměstek.

Dolínek chce také prosadit zavedení splátek na roční kupon, které by měly být určené zejména rodinám. Jízdenka by se splácela buď ve formě dvanácti měsíčních splátek, nebo čtyř čtvrtletních. Kvůli náročnější přípravě by tato novinka byla dostupná až za rok.

Metro o víkendech pojede častěji

Součástí chystaných změn v hromadné dopravě by mělo být rovněž výrazné posílení provozu metra o víkendu a o svátcích. Na lince metra C by by vlaky měly jezdit každých pět minut, místo dosavadního intervalu 7,5 minuty.

„Druhá nejplnější linka B by měla zkrátit intervaly ze 7,5 na 6 minut a na lince A budou zachovány současné intervaly 7,5 minuty,“ dodal Dolínek.

Náklady na posílení metra dosáhnout ročně 83 milionů korun.

Posílit by se měl také provoz v koncovém úseku linky C mezi Ládvím a Letňany, kam by v pracovní dny mezi 9:00 a 19:00 hodinou měla zajíždět každá souprava. Zkušebně bude tato změna zavedena od září do prosince a město vyjde na 47 milionů.

Zlevněné studentské jízdné i zkrácení intervalu metra by mělo platit od 1. září, pokud návrhy Dolínka schválí rada.