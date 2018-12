Vlaky v okolí Prahy pojedou častěji, s novým řádem se chystají i nové vozy

Detailní přehled změn Tratě 011 Praha – Kolín a 230 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod: Na Kolínsku dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků z Prahy přes Pečky a Kolín do Kutné Hory a zpět s intervalem 60 minut, a to v přibližném prokladu s rychlíkovou linkou R 9 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod. Z Kutné Hory hl. n. do Prahy pojedou tyto spěšné vlaky v ranní špičce (v 5:33, 6:31, 7:31, 8:31), z Prahy Masarykova n. do Kutné Hory hl. n. pak odpoledne (v 15:27, 16:27, 17:27 a 18:27). Oproti stávajícím spěšným vlakům nebudou zastavovat v Praze-Klánovicích, Úvalech a Poříčanech. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Kutné Hory v 7:01 (půjde o prodloužení spěšného vlaku od Tábora) a zpět z Kutné Hory do Prahy Masarykova n. v 16:51. Ty zastaví jen v Kolíně.

Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu přes Poříčany do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru půjde o spoj v 5:38 z Českého Brodu (z Nymburka v 5:09). Díky upravené koncepci linky S7 Beroun – Praha – Český Brod bude část vlaků posílena a budou na nich nasazeny dvě spojené jednotky CityElefant. Trať 060 Poříčany – Nymburk: Vzhledem ke změně konceptu spěšných vlaků již po trati nepojede spěšný vlak Sp 1904; bude nahrazen osobním vlakem. Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru pojede v prodloužené trase z Nymburka spoj v 5:09.

Vzhledem ke změně konceptu spěšných vlaků již po trati nepojede spěšný vlak Sp 1904; bude nahrazen osobním vlakem. Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru pojede v prodloužené trase z Nymburka spoj v 5:09. Trať 061 Nymburk – Jičín: Na trati nově pojede osobní vlak Os 8512 s odjezdem z Jičína do Nymburka ve 12:37 denně (dosud jezdil jen o víkendech), v úseku Křinec – Nymburk hl. n. bude tento vlak náhradou vlaku Os 15606.

Na trati nově pojede osobní vlak Os 8512 s odjezdem z Jičína do Nymburka ve 12:37 denně (dosud jezdil jen o víkendech), v úseku Křinec – Nymburk hl. n. bude tento vlak náhradou vlaku Os 15606. Trať 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ Časové polohy vlaků linek R 21, R 43 i S3 jsou mírně upravené – nový jízdní řád již počítá se zastavováním vlaků na zastávce Neratovice sídliště. Tato zastávka by měla být postavena v průběhu roku 2019. V pracovní dny odpoledne pojede z Prahy hl. n. ve 14:19 nový spěšný vlak (Sp 1946) do Mladé Boleslavi hl. n., kam přijede v 15:45. Cestující jedoucí z Prahy tak budou mít mezi 13:19 a 19:19 rychlé spojení každou hodinu do Neratovic a Všetat. V úseku Neratovice – Mladá Boleslav hl. n. vlak zastavuje ve všech zastávkách. Vlak Os 9556 (bývalý Os 6012) pojede ze Všetat v nové časové poloze o 17 minut dříve jako přípoj od vlaků R 1144 a R 788. V opačném směru jede vlak Os 9559 nově z Mladé Boleslavi hl. n. jako přípoj od vlaku Os 8521. Ve večerních hodinách je doplněna nabídka spojení mezi Prahou a Všetaty na hodinový interval – vlak Os 9518 pojede nově v taktu z Prahy hl. n. již ve 20:47 a o hodinu později pojede nový osobní vlak z Prahy do Mělníka. V opačném směru pojede vlak Os 9537 (z Mělníka ve 20:11, ze Všetat ve 20:23) denně. Večerní vlak s odjezdem ve 22:47 z Prahy hl. n., který dosud jezdil do Mělníka, nově pojede do Mladé Boleslavi, ranní vlak Os 9523, který začínal v Byšicích, nově pojede z Mladé Boleslavi.

Trať 074 Čelákovice – Neratovice: Na trať byl přidán nový poslední večerní pár vlaků v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem (Os 19439 ve 23:00 z Brandýsa a Os 19438 ve 23:44 z Čelákovic).

Na trať byl přidán nový poslední večerní pár vlaků v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem (Os 19439 ve 23:00 z Brandýsa a Os 19438 ve 23:44 z Čelákovic). Trať 076 Mělník – Mšeno: Časové polohy večerních vlaků jsou upraveny v návaznosti na nové vlaky linky S3 Praha – Všetaty – Mělník.

Časové polohy večerních vlaků jsou upraveny v návaznosti na nové vlaky linky S3 Praha – Všetaty – Mělník. Trať 090 Praha – Děčín: Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn, oprava Negrelliho viaduktu v Praze bude probíhat po celou dobu platnosti jízdního řádu 2019.

Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn, oprava Negrelliho viaduktu v Praze bude probíhat po celou dobu platnosti jízdního řádu 2019. Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno: Na trati se nezmění rozsah vlakové dopravy, dojde ale ke změně odjezdových časů vlaků z Kralup ve směru na Kladno. Nově budou vlaky odjíždět ve 23. minutu, tedy o 9 minut dříve. Požadavkem objednatele IDSK bylo zkrácení přestupní doby od vlaků z Prahy a tím dosažení vyšší cestovní rychlosti pro cestující od Prahy ve směru na trať 093. Na druhou stranu tímto opatřením dojde k rozvázání přípojů od vlaků ze směrů od Ústí nad Labem a Neratovic.

Na trati se nezmění rozsah vlakové dopravy, dojde ale ke změně odjezdových časů vlaků z Kralup ve směru na Kladno. Nově budou vlaky odjíždět ve 23. minutu, tedy o 9 minut dříve. Požadavkem objednatele IDSK bylo zkrácení přestupní doby od vlaků z Prahy a tím dosažení vyšší cestovní rychlosti pro cestující od Prahy ve směru na trať 093. Na druhou stranu tímto opatřením dojde k rozvázání přípojů od vlaků ze směrů od Ústí nad Labem a Neratovic. Trať 111 Kralupy nad Vltavou – Velvary: Na trati budou zavedeny nové posilové vlaky, které rozšiřují nabídku spojení. Jde o vlak s odjezdem z Velvar v 6:37 ráno (vlak má ve stanici Kralupy nad Vltavou předměstí přípoj na vlak Sp 1651 do Prahy), o vlaky s odjezdem z Velvar v 9:12, 11:14 a 13:15 (doplnění dopoledního sedla na interval mezi spoji cca 60 minut), v 16:15 a 18:14. V opačném směru pojedou nové vlaky z Kralup v 7:22, 10:26, 12:26, 14:57 a 16:55 (poslední z nich je přípojem od vlaku Sp 1650 z Prahy).

Na trati budou zavedeny nové posilové vlaky, které rozšiřují nabídku spojení. Jde o vlak s odjezdem z Velvar v 6:37 ráno (vlak má ve stanici Kralupy nad Vltavou předměstí přípoj na vlak Sp 1651 do Prahy), o vlaky s odjezdem z Velvar v 9:12, 11:14 a 13:15 (doplnění dopoledního sedla na interval mezi spoji cca 60 minut), v 16:15 a 18:14. V opačném směru pojedou nové vlaky z Kralup v 7:22, 10:26, 12:26, 14:57 a 16:55 (poslední z nich je přípojem od vlaku Sp 1650 z Prahy). Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník: Na této trati bude po celý rok 2019 pokračovat výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu v Praze. Vlaky proto budou i nadále začínat a končit na zastávce Praha-Bubny Vltavská.

Na této trati bude po celý rok 2019 pokračovat výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu v Praze. Vlaky proto budou i nadále začínat a končit na zastávce Praha-Bubny Vltavská. Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy: Na této trati bude rozšířen provoz ve večerních hodinách. Nově tak v pracovní dny pojede poslední vlak z Prahy až v cca 22 hodin, o víkendech ve 21 hodin. Stejně tak v opačném směru pojedou nové vlaky o cca hodinu později než dosud. Dále pojede v pracovní dny nový pár vlaků v ranní špičce mezi Hostivicí a Prahou-Zličínem. Půjde o prodloužení vlaků z/do Středokluk. Odjezd z Hostivice bude v 6:41 (Os 19745), zpět z Prahy-Zličína v 6:55 (Os 19746). Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka: Na této trati dojde k celkové změně jízdního řádu. V úseku Čistá – Kralovice u Rakovníka bude rozšířen provoz vlaků na čtyři páry denně, v pracovní dny navíc pojedou dva páry vlaků mezi Rakovníkem a Čistou, a to v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. Nový model jízdního řádu znamená také jiné časové polohy vlaků v pracovní dny a o víkendech.

Na této trati dojde k celkové změně jízdního řádu. V úseku Čistá – Kralovice u Rakovníka bude rozšířen provoz vlaků na čtyři páry denně, v pracovní dny navíc pojedou dva páry vlaků mezi Rakovníkem a Čistou, a to v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. Nový model jízdního řádu znamená také jiné časové polohy vlaků v pracovní dny a o víkendech. Trať 171 Praha – Beroun: Vzhledem k jiným polohám dálkových vlaků v souvislosti s otevřením Ejpovického tunelu dochází k úpravě vozebních ramen: do Českého Brodu nově pojedou vlaky z Berouna, naopak vlaky z Řevnic pojedou jen do Prahy hl. n. (analogicky v opačném směru). Z Prahy hl. n. tak vlaky do Berouna (a opačně) odjíždějí nově ve 20. a 50. minutu. Z, resp. do Řevnic budou v součtu prodlouženy tři vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí v Praze-Radotíně.

Vzhledem k jiným polohám dálkových vlaků v souvislosti s otevřením Ejpovického tunelu dochází k úpravě vozebních ramen: do Českého Brodu nově pojedou vlaky z Berouna, naopak vlaky z Řevnic pojedou jen do Prahy hl. n. (analogicky v opačném směru). Z Prahy hl. n. tak vlaky do Berouna (a opačně) odjíždějí nově ve 20. a 50. minutu. Z, resp. do Řevnic budou v součtu prodlouženy tři vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí v Praze-Radotíně. Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice: V ranní špičce pracovních dní dojde k dalšímu rozšíření nabídky spojů mezi Zadní Třebaní a Litní o jeden nový pár vlaků, čímž dojde k rozšíření období s 30minutovým taktem na čas mezi 5:30 a 9:00.

V ranní špičce pracovních dní dojde k dalšímu rozšíření nabídky spojů mezi Zadní Třebaní a Litní o jeden nový pár vlaků, čímž dojde k rozšíření období s 30minutovým taktem na čas mezi 5:30 a 9:00. Trať 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun: O víkendových nocích bude zaveden nový spoj druhého nočního rozjezdu i na této trati (odjezd ve 02:34, Os 19932) z Prahy hl. n. do Berouna. Nový vlak pojede i v opačném směru s odjezdem z Berouna v 01:21 (Os 19933).

O víkendových nocích bude zaveden nový spoj druhého nočního rozjezdu i na této trati (odjezd ve 02:34, Os 19932) z Prahy hl. n. do Berouna. Nový vlak pojede i v opačném směru s odjezdem z Berouna v 01:21 (Os 19933). Trať 174 Beroun – Rakovník: Na této trati dojde k posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu zachování přípojů v Berouně zejména ve směru do a z Prahy. Důvodem je změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní kvůli otevření Ejpovického tunelu.

Na této trati dojde k posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu zachování přípojů v Berouně zejména ve směru do a z Prahy. Důvodem je změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní kvůli otevření Ejpovického tunelu. Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: Na této trati budou v pracovní dny zavedeny nové vlaky a dojde k prodloužení některých stávajících, takže u některých vlaků dojde k časovým posunům o 30 minut pro lepší rozložení vlaků.

Na této trati budou v pracovní dny zavedeny nové vlaky a dojde k prodloužení některých stávajících, takže u některých vlaků dojde k časovým posunům o 30 minut pro lepší rozložení vlaků. Trať 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou: Na trati dojde k rozšíření počtu dnů jízdy vlaků Os 9206 a Os 9207, které tak budou nově jezdit o víkendech od března až do října vždy přímo z/do Prahy.

Na trati dojde k rozšíření počtu dnů jízdy vlaků Os 9206 a Os 9207, které tak budou nově jezdit o víkendech od března až do října vždy přímo z/do Prahy. Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor: V souvislosti s novým provozním konceptem na trati Olbramovice – Sedlčany dochází na trati 220 k úpravám vlaků jedoucích ze Sedlčan do Benešova a opačně. Z Benešova do Sedlčan nově pojede vlak v 10:03 místo současných 8:03, v opačném směru ze Sedlčan do Benešova pojedou vlaky v 7:58 a 9:05 (tj. z Olbramovic nově v 8:29 a 9:42 místo 6:22 a 8:01). V pracovní dny pojede z Olbramovic v 6:59 nový spěšný vlak do Prahy s přípojem od Sedlčan.

V souvislosti s novým provozním konceptem na trati Olbramovice – Sedlčany dochází na trati 220 k úpravám vlaků jedoucích ze Sedlčan do Benešova a opačně. Z Benešova do Sedlčan nově pojede vlak v 10:03 místo současných 8:03, v opačném směru ze Sedlčan do Benešova pojedou vlaky v 7:58 a 9:05 (tj. z Olbramovic nově v 8:29 a 9:42 místo 6:22 a 8:01). V pracovní dny pojede z Olbramovic v 6:59 nový spěšný vlak do Prahy s přípojem od Sedlčan. Trať 221 Praha – Benešov u Prahy: Na této trati dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků Praha – Říčany – Benešov a zpět s intervalem 60 minut v přibližném prokladu s linkou R17 Praha – České Budějovice. Z Benešova budou odjíždět v 5:14, 6:10 (tento spoj pojede přímo z Tábora až do Kutné Hory), 7:10 a 8:10, zpět z Prahy hl. n. do Benešova pojedou v 15:55, 16:55, 17:55 a 18:57. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Benešova v 6:57 a zpět z Benešova do Prahy v 17:14. V pracovní dny dojde k zásadnímu posílení dopravy v přepravních sedlech, kdy v úseku Praha – Říčany pojedou vlaky od 5 do 21 hodin čtyřikrát za hodinu. Osobní vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí o víkendech v dopoledních hodinách v zimním období ve Strančicích, nově pojedou celoročně až do, resp. už z Benešova (odj. z Prahy hl. n. v 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 a 12:35 a zpět z Benešova v 9:22, 10:22, 11:22, 12:22 a 13:22).

Na této trati dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků Praha – Říčany – Benešov a zpět s intervalem 60 minut v přibližném prokladu s linkou R17 Praha – České Budějovice. Z Benešova budou odjíždět v 5:14, 6:10 (tento spoj pojede přímo z Tábora až do Kutné Hory), 7:10 a 8:10, zpět z Prahy hl. n. do Benešova pojedou v 15:55, 16:55, 17:55 a 18:57. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Benešova v 6:57 a zpět z Benešova do Prahy v 17:14. V pracovní dny dojde k zásadnímu posílení dopravy v přepravních sedlech, kdy v úseku Praha – Říčany pojedou vlaky od 5 do 21 hodin čtyřikrát za hodinu. Osobní vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí o víkendech v dopoledních hodinách v zimním období ve Strančicích, nově pojedou celoročně až do, resp. už z Benešova (odj. z Prahy hl. n. v 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 a 12:35 a zpět z Benešova v 9:22, 10:22, 11:22, 12:22 a 13:22). Trať 223 Olbramovice – Sedlčany: Na trati bude zaveden nový provozní koncept s výrazným rozšířením provozu v pracovní dny. Celkově pojede o osm vlaků navíc. Ráno pojedou vlaky ze Sedlčan v intervalu cca 45 minut, odpoledne z Olbramovic každou hodinu (přípoj od rychlíků z Prahy).

Na trati bude zaveden nový provozní koncept s výrazným rozšířením provozu v pracovní dny. Celkově pojede o osm vlaků navíc. Ráno pojedou vlaky ze Sedlčan v intervalu cca 45 minut, odpoledne z Olbramovic každou hodinu (přípoj od rychlíků z Prahy). Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod): Na trati pojedou nové spěšné vlaky Praha – Kutná Hora, podrobnosti viz trať 011. Vlak v 19:32 z Kolína do Čáslavi pojede nově i v sobotu, tzn. denně. V pracovní dny pojede nový vlak v 5:23 z Kolína přímo do Kutné Hory města, večerní vlak z Kolína ve 22:32 do Kutné Hory města pojede nově ve 22:07 jako přípoj od rychlíku z Prahy. V neděli pojede v 7:47 z Čáslavi nový vlak do Kutné Hory města. Osobní vlak v 17:28 z Čáslavi do Kutné Hory nově pojede až v 19:30, a to až do Kolína.

Na trati pojedou nové spěšné vlaky Praha – Kutná Hora, podrobnosti viz trať 011. Vlak v 19:32 z Kolína do Čáslavi pojede nově i v sobotu, tzn. denně. V pracovní dny pojede nový vlak v 5:23 z Kolína přímo do Kutné Hory města, večerní vlak z Kolína ve 22:32 do Kutné Hory města pojede nově ve 22:07 jako přípoj od rychlíku z Prahy. V neděli pojede v 7:47 z Čáslavi nový vlak do Kutné Hory města. Osobní vlak v 17:28 z Čáslavi do Kutné Hory nově pojede až v 19:30, a to až do Kolína. Trať 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín + 232 Lysá nad Labem – Milovice: V pracovní dny budou zavedeny nové vlaky z Lysé nad Labem v 15:07 a 17:07 do Poděbrad (v opačném směru ve 14:31 z Nymburka do Lysé, 16:21 z Poděbrad do Lysé a v 18:21 z Poděbrad jen do Nymburka). Ve 23:53 pojede denně nový vlak z Prahy hl. n. do Milovic (pokračování vlaku z Benešova), v opačném směru do Prahy v sobotu z Milovic v 0:17, v neděli ve 4:00 a v pracovní dny ve 4:40 z Lysé nad Labem.

V pracovní dny budou zavedeny nové vlaky z Lysé nad Labem v 15:07 a 17:07 do Poděbrad (v opačném směru ve 14:31 z Nymburka do Lysé, 16:21 z Poděbrad do Lysé a v 18:21 z Poděbrad jen do Nymburka). Ve 23:53 pojede denně nový vlak z Prahy hl. n. do Milovic (pokračování vlaku z Benešova), v opačném směru do Prahy v sobotu z Milovic v 0:17, v neděli ve 4:00 a v pracovní dny ve 4:40 z Lysé nad Labem. Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu v pracovní dny v úseku Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice na cca hodinový interval ve špičkách pracovních dní. S tím souvisí i výrazný časový posun u některých vlaků (až o 80 minut). V Kutné Hoře hl. n. bude preference přípojů na dálkovou dopravu.

Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu v pracovní dny v úseku Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice na cca hodinový interval ve špičkách pracovních dní. S tím souvisí i výrazný časový posun u některých vlaků (až o 80 minut). V Kutné Hoře hl. n. bude preference přípojů na dálkovou dopravu. Trať 236 Čáslav – Třemošnice: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu na hodinový interval ve špičkách pracovních dní, v ostatním období na interval dvouhodinový. V Čáslavi bude preference přípojů na dálkové vlaky.

Zdroj: Ropid