V pražské zoo uhynul hroch Slávek. Na konci října by mu bylo 34 let

Velice smutná zpráva: Dnes uhynul hroch Slávek, jedna z největších celebrit Zoo Praha.



Jak mi právě napsal náš veterinář Roman Vodička, k úhynu došlo za příznaků akutních zažívacích obtíží a pitva ukázala těžký zánět žaludku a střev. Další se dozvíme po provedení laboratorních vyšetření.



Slávek, kterému by na sklonku října bylo 34 let, zplodil sedm potomků. Do historie vstoupil asi především jako jeden ze symbolů katastrofální povodně z roku 2002. S hlavou vystrčenou z okna v prvním patře starého pavilonu je zachycen i na dobové pohlednici.