Pražská zoo oslavila 86 let, zubří samičce dali herci jméno Prťka

„Letošní sezona je skvělá nejen co do návštěvnosti a odchovů zvířat, ale také tím, že sílí naděje na vybudování tramvajové trati, která by vedla kolem západní hranice zoo. Také je naděje na výkup Trojského pivovaru, v němž by bylo možné vybudovat přednáškový sál, restauraci a ubytovací kapacity sloužící zoologické zahradě. Doufejme, že časem tyto vize dojdou naplnění,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Ve středu navíc překročil práh zoo 1 200 000. návštěvník. Při slavnostní příležitosti dostala jméno zubří samička, která se narodila začátkem září.

Role kmotrů se ujali herečka Veronika Freimanová a herec Václav Kopta, kteří se při volbě jména inspirovali nesmrtelnou hláškou z filmu Sněženky a Machři, kde si oba zahráli. Zubří samičce vybrali jméno Prťka. „Nikdy jsem žádné mládě nekřtila a je to pro mě premiéra,“ přiznala Veronika Freimanová.

Jména se dočkal také lachtan narozený koncem května. Je to vnuk proslulého Gastona, kterého v roce 2002 odnesla povodeň.

Od zpěváka Tomáše Kluse a jeho dcery Josefínky dostalo lachtaní mládě jméno Nelson. „Věřím, že lachtánek bude rozdávat radost všem okolo sebe,“ nechal se slyšet zpěvák.

Na programu byla i výstava šedesáti druhů živých sklípkanů a také jejich krmení, které pro návštěvníky komentoval chovatel pavouků David Šťastný. O výstavu je velký zájem, proto ji zoo prodlouží až do konce října.