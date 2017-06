Kontrolovat klid v Praze může každý, uniformu ranařů sežene na Facebooku

Na oblečení mají členové Antikonfliktního týmu nápis Anti-conflict-team a logo Prahy 1. Umělec design oblečení okopíroval a začal prodávat na internetu. Na prodej kopií upozornil zpravodajský web iRozhlas.cz.

Tým dvanácti mužů má třikrát týdně korzovat centrem Prahy a hlídat dodržování nočního klidu, konzumaci alkoholu na ulici a předcházet konfliktům. Je otázka, jestli prodejem kopií nevzniknou další problémy.

„Sám o sobě je ten antikonfliktní tým generátor konfliktů, a na to chci touto akcí upozornit. A také je to trochu recese samozřejmě,“ řekl iDNES.cz designér Tomáš Břínek.

Podle něj by město udělalo lépe, kdyby 600 tisíc korun investovaných do tohoto projektu rozdělilo mezi strážníky jako přesčasy a poslali je do ulic.

„Tohle je naprosto zbytečné. Nehledě na to, že ty kluci podle mě nejsou na situace, které mohou nastat, vůbec připraveni. Anebo alespoň tak působí, dodává Břínek.

O oblečení antikonfliktního týmu zatím projevilo zájem přes sto lidí. Radnice Prahy 1 zatím proti akci umělce nezakročí.

„Vnímám to jako recesi a pevně věřím, že to nedělá kvůli penězům, ale kvůli nějaké symbolice,“ řekl IDNES.cz radní Prahy 1 pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD), který minulý týden antikonfliktní tým Prahy 1 představil (více zde).

Hlavní problém by mohl být s ochrannou známkou, kterou Břínek podle Solila porušuje. „On v podstatě okopíroval ochrannou známku radnice, jen místo textu -Praha 1- použil svoje iniciály,“ dodává.

Tomáš Břínek ale z právníků strach nemá. Nejde podle něj o přesné kopie, například logo Prahy 1 je jen vizuálně podobné.