Doprava na Kladensku pod taktovkou Ropidu vázne, nejedou tři linky

Výpadek se týká linky 620 z Kladna do Kralup nad Vltavou a linky 609 z Kladna do Slaného. Před polednem přestala jezdit také linka 324 z Kladna do Prahy na Zličín.

Všechny tyto linky přitom mají jezdit hlavně v pracovní dny.

„K výpadku bohužel nemáme mnoho informací, dopravce s námi příliš nekomunikuje,“ řekl iDNES.cz Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která provoz integrované dopravy řeší. Dodal, že spoje má zajišťovat ČSAD Kladno a to podle jeho informací nesehnalo na vypravení spojů dost řidičů.

Právě na Kladensku totiž zapojení do integrované dopravy znamenalo nárůst spojů zhruba o deset denně.

Firma se obrnila mlčením i pro iDNES.cz a dotazy k chybějícím spojům si nechala zaslat písemně e-mailem.

Navíc situaci komplikuje i to, že Ropid nemůže kladenské autobusy monitorovat plně on-line.

„Část vozů totiž stále není vybavena sledováním pomocí GPS, takže některé linky nevidíme v systému a nelze zpětně kontrolovat, zda autobusy vyjely. Na nápravě pracujeme,“ dodal Drápal.

Integrace Kladna začala platit od soboty 26. srpna. Lidé dojíždějící za prací do Prahy tak mohou cestovat vlakem, autobusem a MHD za jedinou jízdenku. Ostrý provoz se kvůli technickým problémům několikrát posouval (více zde).