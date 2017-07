Vlastník nechá odstranit nájezd na Libeňský most, Praha 8 se bojí kolon

Řidiči, kteří dosud na Libeňský most najížděli z nájezdu z Voctářovy ulice, budou muset používat světelnou křižovatku u obchodního domu Kaufland a využít nájezdu ze Štorchovy ulice. Toho se bojí radnice Prahy 8.

„Odstranění rampy by mohlo dopravní situaci v této lokalitě zhoršit, proto vyžadujeme opatření, aby se řidičům jejich cesta do Holešovic co nejméně zkomplikovala,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Radnice s rozhodnutím o případném odstranění již nic nenadělá. Vlastníkem je developerská skupina Crestyl, která část silnice získala od hlavního města v roce 2006 směnou.

Odstranění bylo naplánováno v rámci rekonstrukce Libeňského mostu, ta je však od ledna 2016 přerušena a vlastník nechtěl dále čekat. Nájezd totiž není součástí mostu.

„Jedná se o dlouhodobě plánovanou demolici nájezdové rampy, která je součástí nového řešení technické a dopravní infrastruktury v oblasti Prahy 8. Nová infrastruktura bude obsluhovat již částečně realizovanou výstavbu a má zlepšit nejen dopravní situaci v této lokalitě, ale i životní prostředí,“ řekl iDNES.cz mluvčí developerské skupiny Crestyl Ondřej Micka.

Na začátku července prováděla Technická správa komunikací (TSK) na mostě zátěžové zkoušky pomocí čtyřicetitunových náklaďáků (psali jsme zde).

Od 16. července do 18. srpna bude kvůli dalším diagnostickým testům zabrán jízdní pruh s chodníkem ve směru z Karlína do Holešovic.

Červenou značkou je označen nájezd, který bude odstraněn, modrou značkou je vyznačena alternativní trasa.