Opravuje se stanice Muzeum, v jednom směru nebude metro pět měsíců stavět

Stavebníci musí zejména zastavit průsaky vody do stanice. Opraví také hrany nástupiště, částečně vymění hliníkové obklady, kamenné obklady pilířů a stěny na nástupišti.

„Kamenné obklady zůstanou na pilířích a stěnách ve stejném rozsahu a bude použit tentýž materiál z lomu v Makedonii,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Aneta Řehková.

Z důvodu opravy části nástupiště ve stanici Muzeum na lince A je od 11. července na přibližně pět měsíců uzavřeno nástupiště ve směru Depo Hostivař (11.7.2017).

Stanice získá i nové osvětlení, staniční rozhlas, systém počítání cestujících nebo majáčky pro nevidomé. Rekonstruovat se budou také kanalizační systémy a přístup do služebních prostor.

Cestující, kteří nyní potřebují přestoupit na Muzeu, musí jet buď o jednu zastávku dál na Náměstí Míru, nebo přestoupit už na Můstku.

„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Depo Hostivař lze využít vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ uvedl dopravní ředitel DP Ladislav Urbánek.

Mluvčí Aneta Řehková iDNES.cz řekla, že stanice Náměstí Míru a Můstek zvýšený počet cestujících zvládnou. „V případě momentálního přeplnění zbylé části nástupiště ve stanici Muzeum A bude třeba použít standardních regulačních opatření. Kromě přejíždění do další stanice či výstupů o stanici dříve mohou cestující samozřejmě využít i alternativní trasy povrchové dopravy,“ uvedla v rozhovoru (čtěte zde).

Opravy jsou rozděleny na několik etap. První etapa, která právě začala, skončí přibližně 12. prosince, druhá etapa, během níž bude uzavřeno nástupiště v opačném směru, začne na začátku roku 2018. Rekonstrukce stanice metra Muzeum A bude celkově dokončena v září 2018.