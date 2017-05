PŘÍMÝ PŘENOS: Z orloje snímají vzácné kalendárium, získá novou desku

„Kalendárium bude odvezeno do dílny restaurátorů v Buštěhradu, kteří sundají desku z roku 1880, na které je namalována kopie od Bohumila Číly z roku 1948,“ popsal iDNES.cz orlojník Petr Skála.

Zhotovena bude nová měděná deska, na kterou restaurátor namaluje kopii výtvarníka Josefa Mánese podle jeho originálu, který je uchován v muzeu. Jedná se o první zásah do orloje v rámci rekonstrukce Staroměstské radnice.

„Deska je vlivem povětrnostních podmínek špatně čitelná, jména, která na ní jsou napsaná, jsou velice zašlá,“ doplnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Namalovat kopii je pracné, musí se počítat, že nastanou technologické prostoje. Malíři to zabere měsíce času. Proto je to první věc, se kterou se musí začít,“ vysvětlil Skála. Deska, kterou restaurátoři sundají, bude umístěna na výstavu o orloji nebo do muzea.

Orloj bude i nadále v provozu a kalendárium nahradí fotografická tapeta. V pátek se bude demontovat stroj věžních hodin a budou se sundavat ručičky hodin.

Orloj už částečně zmizel za lešením v rámci rekonstrukce Staroměstské radnice (psali jsme zde) a v této podobě už zůstane, dokud nebudou opravy za 48 milionů korun ukončeny (víc o rekonstrukci zde).

Na kalendáři jsou vyobrazena znamení zvěrokruhu, kalendárium obsahuje i alegorie s venkovskou tématikou. Kalendář také určuje jednotlivé dny a měsíce a významné církevní svátky.