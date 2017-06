O zavedení parkovacích zón v Praze 10 rozhodne studie

Nový systém parkování Do konce příštího ledna budou městské části, ve kterých se nacházejí parkovací zóny, sjednoceny pod novým systémem , který od loňska funguje v Praze 5, 6 a 8.

, který od loňska funguje v Praze 5, 6 a 8. Všude tak budou parkování kontrolovat kamerová vozidla . Zároveň může dojít k dalším změnám. Rezidenti by mohli mít jistý počet hodin, které by mohli využít v jiných městských částech.

. Zároveň může dojít k dalším změnám. Rezidenti by mohli mít jistý počet hodin, které by mohli využít v jiných městských částech. Od listopadu má být také přepracován ceník – nově by měli za parkování ušetřit například živnostníci. (hel)