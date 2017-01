Přemístit překladiště z Malešic o 1,5 km dál nic neřeší, zní z Prahy 14

Varianta, kterou Plamínková navrhuje, počítá s tím, že překladiště by se v přesunulo z malešicko-strašnické průmyslové zóny na magistrátní pozemky mezi Kyjemi a Jahodnicí. Pro příjezd a odjezd kamionů by sloužila nově vybudovaná komunikace ústící přímo do Štěrboholské radiály.

Podle starosty městské části Radka Vondry to ale není schůdné. „Přemístění kontejnerového terminálu na druhou stranu ulice Průmyslová nic neřeší. A naznačené přímé napojení tohoto areálu na Štěrboholskou radiálu přes řadu soukromých pozemků je čirý nesmysl,“ reagoval Vondra.

Obě lokality od sebe dělí zhruba kilometr a půl.

Už dříve kritizoval množství přijíždějících kamionů v případě stavby terminálu a upozornil na případný dopravní kolaps, který by mohly způsobit.

Plamínková se brání, že jde opravdu jen o variantu, kterou se budou úředníci zabývat v rámci řízení EIA u stavby překladiště. „Je čistě věcí příslušného magistrátního oddělení, zda tento náš návrh zapracují či nikoli,“ reagovala pro iDNES.cz.

Starostovi také vadí, že by se překladiště přesunulo k obytné zástavbě v Jahodnici a v Kyjích a navíc na magistrátní pozemky, na kterých má vzniknout technologický park Horní Lada se zázemím pro vysoké školy, inkubátory a výstavní plochy.

„Já si myslím, že by se EIA měla dělat variantně, a to vždy. U toho návrhu by ale příslušnému územnímu rozhodnutí s největší pravděpodobností musela předcházet změna územního plánu,“ připouští Plamínková.

Především prý požaduje plné posouzení podle příslušného zákona, tedy zpracování podrobnější a obšírnější dokumentace EIA. „Kromě jiných věcí požaduji doplnit koncepční rámec, tedy z čeho vyplývá předpokládaná kapacita překladiště a jaké bude obsluhované území,“ dodala.

Stavbu překladiště začaly městské části Praha 9,10, a 14 rozporovat poté, co jim rakouský developer poslal k připomínkování studii v systému EIA, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí. (více čtěte zde).