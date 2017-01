Noční spoje pražské MHD změní čísla. Pětku na začátku nahradí devítka

„Dojde k přečíslování autobusů i tramvají, termín je jednotný a připadá na 29. dubna, může se to ale ještě změnit,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.

Změní se první číslo linek, zbytek zůstane stejný. Důvodem ke změně je integrace pražské a středočeské dopravy: čísla nočních autobusů by totiž přerušila číselnou řadu příměstských spojů.

„Je potřeba uvolnit číselnou řadu pro příměstské linky, musíme přečíslovat noční autobusy, které nyní mají čísla 500-600, na toto místo potřebujeme rozšířit příměstské linky ve Středočeském kraji, takže jim tím poskytneme prostor,“ dodal Drápal.

V Praze jezdí devět nočních tramvajových spojů a 15 autobusových. Příměstských autobusů bude v budoucnu přibývat.

Noční autobusové linky by tak nově jezdily pod čísly 901 až 915 a tramvaje by využívaly číselnou řadu 91 až 99. Jedinou výjimkou je změna čísla historické linky 91, která by nově měla číslo 41.

Opozice přečíslování kritizuje

Na magistrátním výboru pro dopravu, který se konal v úterý, se proti změnám postavili někteří zastupitelé. Mezi nimi například Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice), který řekl, že na současný systém jsou lidé zvyklí.

„Možná působím konzervativně, ale jsem zvolený zástupce i konzervativních Pražanů,“ řekl. S ním částečně souhlasil i předseda výboru Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). „Myslím, že je to velká změna. Noční tramvaje jsou pod současnými čísly v provozu takřka 30 let,“ řekl.

Ropid změnu navrhl v balíku dalších změn v rámci číslování. V něm by byla například vyčleněna pro elektrobusy čísla 51 až 69, která v minulosti sloužila pro trolejbusy, které v Praze již nejezdí. Pro příměstské autobusy by pak byla vyčleněna čísla od 301 do 799 a ubylo by několik čísel vyčleněných pro městské autobusy v Praze.

Orientační systém změní design

Další změnou, ke které má v příštích letech v Praze dojít, je sjednocení informačního systému.

„Odlišný vzhled mají navigační tabule v metru, na zastávkách povrchové dopravy i na pěších turistických trasách. Ve velkých přestupních uzlech je obtížné najít tu správnou zastávku. Mnohdy chybí kvalitní navigace ke stanicím metra či železnice úplně,“ říká radní pro dopravu Petr Dolínek.

Má být proto zadána realizační studie, která ukáže, co je potřeba nahradit nebo doplnit. Hotová má být ještě letos. Podle ní pak bude zpracován konkrétní projekt Jednotného informačního systému Prahy.

Pražští radní už o nápadu změnit design orientačního systému mluvili loni v létě (psali jsme zde). Nelíbí se jim, že mají různé typy značení jiný vzhled. Změna se dotkne tramvajových a autobusových zastávek, směrovek, značek, piktogramů i černé šipky s nápisem metro.