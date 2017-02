PŘÍMÝ PŘENOS: Aktivisté v Praze protestují proti smogu

Demonstraci svolala přes Facebook skupina kamarádek, kterým situace připadá neúnosná. „Moje děti jsou nemocné a pořád kašlou, už nás to štve a chceme s tím něco dělat,“ řekla redakci iDNES.cz jedna ze svolavatelek akce, Michaela Trtíková.

Jiná organizátorka před několika desítkami demonstrantů ve čtvrtek ráno upozornila na to, že podle Státního zdravotního ústavu zemře ročně až pět tisíc lidí kvůli vdechování škodlivin. „Je s podivem, že se tomu nevěnuje skoro žádná pozornost. Jsme tu, abychom o sobě dali vědět a řekli dost,“ uvedla.

Na akci je přišlo podpořit například hnutí Greenpeace. „Praha dlouhodobě překračuje limity pro nebezpečné látky v ovzduší. Příčiny znečištění známe, známe i řešení, ale neznáme politiky, kteří by je prosadili,“ řekl Jan Freidinger z Greenpeace. Účinným opatřením by podle něj bylo zavést mýtné do centra města, nízkoemisní zóny i zavedení Regulačního plánu. „O všem se jen mluví a nic se nedělá,“ dodal.

Demonstranti požadují, aby Regulační plán zastupitelé předložili nejpozději do podzimu tohoto roku. Také chtějí, aby magistrát pravidelně informoval o stavu ovzduší na zastávkách hromadné dopravy a veřejných místech, na světelných tabulích u silnic a dálnic do Prahy.

Doufají, že si jich všimnou zastupitelé, kteří se sejdou v devět hodin ráno.

Smog trápí Prahu už od ledna. Smogová situace byla poprvé vyhlášena 19. ledna, o dva dny později navíc začala platit i takzvaná regulace, která byla vyhlášena naposledy v listopadu 1996. Kvůli šedé cloně tak musely některé podniky omezit provoz (psali jsme zde).

Magistrát vyzval řidiče, aby nechali auta doma, a radní dokonce přemýšleli, že zavedou jízdné zdarma, aby omezili dopravu v centru.

Návrh ale nakonec odložili, protože meteorologové chvíli před jednáním smogovou situaci ve městě po pěti dnech odvolali (psali jsme zde). Smogová situace byla na území Prahy vyhlášena ještě dvakrát, naposledy 14. února.

Smogovou situaci vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový.

Protestovat za lepší vzduch vyjdou ve čtvrtek odpoledne také lidé v Ostravě.