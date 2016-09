Radní odvolali ředitele IPR Hlaváčka, kvůli metropolitnímu plánu Prahy

„Dosud jsem vnímal rozvrat v Praze jako neschopnost primátorky a jejího týmu, odteď to vnímám jako záměrnou sabotáž,“ reagoval na odvolání Hlaváčka předseda klubu zastupitelů za TOP 09 Václav Novotný.

Hlaváček považuje zdůvodnění svého odvolání za zarážející. „Jmenování a odvolání ředitele je plně v gesci rady. Nerozumím ovšem důvodům, proč by k mému odvolání měla Rada přistoupit právě nyní. Údajně jsou za tím problémy s přípravou metropolitního plánu. Takové zdůvodnění je zarážející, protože k tomuto kroku dochází záhy poté, co nezávislá expertní skupina, kterou si samo město objednalo, přišla se závěrem, že plán je v souladu se zákonem a že by Praha měla pokračovat v jeho pořizování,“ napsal iDNES.cz Hlaváček.

Mrzí jej také, že se o svém odvolání nedozvěděl od náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Trojkoalice) osobně.

MF DNES již dříve informovala o tom, že se v kuloárech hovořilo o ředitelově odvolání (více zde). Na Hlaváčkovu stranu se postavila většina zaměstnanců IPR a vznikla petice proti jeho odvolání. Podporu mu vyjádřil rovněž Akademický senát Fakulty architektury ČVUT.

Byl dobrý ředitel, zastávají se Hlaváčka architekti

Podporu Hlaváčkovi vyjádřil v úterý významný architekt Jan Kasl. „Je to škoda. Byl to dobrý ředitel, navíc byl jediným vybraným ředitelem z řádného výběrového řízení po revoluci,“ sdělil Kasl pro iDNES.cz. „Je to tím, že se metropolitní plán táhne. Bývalý primátor Hudeček sliboval termíny, které nebylo reálné splnit,“ odpověděl na otázku, kde se podle něj stala chyba.

Podobný názor má i člen Gremiální rady IPR Praha Josef Pleskot. „Vůbec jsem si nemyslel, že k tomu dojde, protože Petr Hlaváček je natolik koncensuální a byl natolik správná osoba k vedení toho útvaru, že jsem z toho docela rozhozený,“ říká.

Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové ale potřebuje IPR především špičkového manažera. „Na výrazné nedostatky v řízení IPR upozorňuji už delší dobu a stejné závěry zjistil i nedávný audit. Pana Hlaváčka si nesmírně vážím jako skvělého odborníka, ale i jako člověka. IPR ale hospodaří s rozpočtem přesahujícím 300 milionů korun,“ uvedla primátorka.

IPR má za úkol mimo jiné připravit nový územní plán a plánovat rozvoj města. IPR se profiluje jako odborné pracoviště se zaměřením na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Jeho roční rozpočet je asi 300 milionů korun.

Architekt Petr Hlaváček stanul v čele IPR v březnu 2015, kdy jeho jmenování schválili pražští radní. Porazil tak 10 dalších uchazečů, mezi nimi například exprimátora Tomáše Hudečka nebo Ondřeje Boháče.