Rychlodráha na Kladno se posune, původní trasa by vědcům třásla mikroskopy

Na potíže upozornil server Lidovky.cz. Laboratoře se nacházejí v suterénu budovy Fyzikálního ústavu v Cukrovarnické ulici v Praze 6. Funkčnost citlivých přístrojů by mohly ohrozit otřesy z projíždějících vlaků. Ty by byly vyhloubeny jen pár desítek metrů pod budovou vědeckého pracoviště.

„V původním projektu dráha vede přímo pod naším ústavem, v hloubce asi čtyřiceti metrů,“ potvrdil iDNES.cz ředitel ředitel FÚ AV ČR Michael Prouza.

Plán dvoukolejné elektrifikované trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.

A dodal, že by například byly ovlivněny vlastnosti mikroskopu atomárních sil, který pracuje v řádech nanometrů, to je miliardtina metru.

„Pokud by se roztřásl, tak přijdeme o jeho vlastnosti, za které jsme si draze zaplatily. Hlavní opatření, které by nám pomohlo, by bylo posunutí tunelu alespoň o 150 metrů severněji,“ dodal Prouza s tím, že problém řeší s Metropojektem a Správou železnic a dálnici (SŽDC) od loňského podzimu.

„S kolegy se shodujeme na tom, že problém je technicky řešitelný. Vedeme jednání o přizpůsobení vedení trasy a technických opatřeních, která odstíní šíření hluku a vibrací. Jde například o pružné upevnění kolejnic či výběr podkladového materiálu,“ uvedl pro Lidovky.cz David Krása, ředitel firmy Metroprojekt, která pro tuto část spojení připravuje projektovou dokumentaci.

Modernizace trati z pražského Masarykova nádraží do Kladna by měla podle informací SŽDC vyjít na 31 miliard korun a odbočka na letiště by měla stát okolo tří miliard (více o dráze zde).

Odklon tunelu o 150 metrů by vyšel na pár desítek milionů. Mnohem dražší by ale byl přesun celého pracoviště Fyzikálního ústavu, který by podle ředitele ústavu Michaela Prouzy mohl vyjít na několik miliard.