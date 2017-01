Praha 10 chce zakázat segwaye ve Vršovicích, své obyvatele tím pobavila

Radní Prahy 10 se po zákazu segwayů v sousedních městských částech

obávají, že se provozovatelé vozítek hromadně přesunou na jejich území.

„Budeme rádi, když i nadále tyto objekty (turistické cíle, pozn. red.) budou v pozornosti veřejnosti, ale nemáme zájem o to, aby se z nich staly náhradní cíle pro turisty na segwayích. Máme na to stejné právo jako Prahy 2, 3 a 4,“ řekl mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Na sociálních sítích návrh vyvolal pobavenou reakci místních obyvatel, kteří se v této části Prahy s turistou na segwayi nikdy nepotkali. Navíc náklady za nové značky považují za zbytečně utracené peníze.

„V Praze 10 bydlím 16 let, za celou dobu jsem tu neviděl jediný segway. Zakazujete něco, co nikdo nedělá a nikomu nevadí. Jen to bude stát peníze a naši čtvrť zohyzdí nevkusné zákazové cedule,“ reagoval na Facebooku Martin Cakrt.

Segwaye se přesunou tam, kde nebude zákaz, míní radnice

Podle radnice ale nejde o to, jestli do této části Prahy v minulosti turisté mířili, ale že na základě zákazu v přilehlých oblastech se provozovatelé přesunou na místo nejblíže centru, které není dosud zakázané.

„Původní vymezení zákazu vozítek segway se rozšířilo na Prahu 3 a na Prahu 4, čímž začíná trpět sousední Praha 2, kam se jejich provoz částečně přesunul. Měli jsme proto odůvodněné obavy, že po zákazu na Praze 2 by se problém objevil v Praze 10,“ vysvětlil radní pro dopravu Martin Hejl (ODS).

Oblast zákazu by měla být na východě vymezena ulicemi U Zdravotního ústavu, Benešovská, Ruská, Bělocerkevská, U Slavie, U Vršovického hřbitova a Bohdalecká.

Magistrát provoz vozítek zreguloval už loni v červenci (více zde), ale zákaz začal platit až v prosinci po rozmístění asi šesti set značek (psali jsme zde).