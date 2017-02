Úřednicí opět zabavují stádo podvyživených koní na Benešovsku

Koně budou umístěni do náhradní péče. Odchyt přitom není žádná maličkost, na stohektarovém soukromém pozemku se nachází zhruba šedesát kusů.

O případu tohoto stáda, které bylo podle veterinářů vystaveno týrání, dlouhodobě informuje FTV Prima. K odebrání koní dala návrh Státní veterinární správa (SVS) Středočeského kraje, neboť se jim od pátku nedostávalo krmení.

„Hrozí zhoršování jejich zdravotního stavu či dokonce úhyn,“ vysvětlil Zdeněk Poula z odboru životního prostředí města Votice, který odebrání zaštiťuje. Vzhledem k velikosti stáda se odchyt zřejmě protáhne až do pátku.

„Koně budou převezeni na různá místa podle svého zdravotního stavu. Ty, které jsou na tom dobře, umístíme nedaleko Votic na městské pastviny, a starat se o ně budou nasmlouvané subjekty,“ vysvětlil Poula.

Umisťování tak velkého počtu koní do náhradní péče není v kraji zrovna běžné.

„Za dobu existence Státní veterinární správy už k takto velkým odchytům na území kraje došlo možná třikrát, nesetkáváme se s tím každý rok,“ uvedl ředitel krajské SVS Otto Vraný.

Město Votice vyjde odchyt a péče o koně zhruba na půl milionu korun. „Je to nečekaný zásah do našeho rozpočtu. Zatím jsme na to vyčlenili 300 tisíc korun, určitě se ale nejedná o konečnou částku,“ sdělil votický starosta Jiří Slavík.

Naděje, že město tyto náklady vymůže na majiteli koní, je poměrně malá, neboť sedmdesátiletý Vondruška není zrovna solventní.

Sám chovatel během středy svůj mobilní telefon nebral a zpravidla nemluví ani s úředníky, při komunikaci s MF DNES během minulého týdne ale obvinění veterinářů z týrání koní odmítl s tím, že zvířata mají všechno, co potřebují.

Slib splnil, přestal se starat

Situace se vyhrotila minulý týden, kdy Jiří Vondruška skrze svou dceru a právní zástupkyni Biserku Vondruškovou požádal město Votice o to, aby převzalo péči o koně (psali jsme zde). Zároveň s tím si ale chtěl ponechat veškerá vlastnická práva.

Součástí žádosti byla i informace, že počínaje pátkem 10. února se přestává o koně starat, což zjevně splnil a veterináři na to reagovali.

Přesto stále existuje možnost, že Vondruška dostane koně zpět. „Zákon to připouští, ale jen za splnění poměrně striktních podmínek,“ ujistil Pour a dodal, že v jednání je i celkový zákaz hospodářské činnosti pana Vondrušky.