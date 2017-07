Vstup do metra na Andělu se uzavře o měsíc později, než se plánovalo

„Domluvili jsme se s radnicí Prahy 5, že by jim spíš vyhovovalo, kdyby to bylo až v půlce září. Pro nás to neznamená žádnou komplikaci, máme daný harmonogram a víme, jak dlouho nám bude stavba trvat,“ uvedl pro iDNES.cz investiční ředitel Dopravního podniku Jan Blecha.

Dodal, že výstup z metra ve směru na Anděl se uzavře zhruba 19. září. Od té doby bude stanice přístupná pouze z oblasti Na Knížecí.

Hlavním důvodem odsunu původního data bylo, že radnice Prahy 5 o uzavírce nevěděla.

„O tom, že dopravní podnik uzavře na celých devět měsíců východ z nejfrekventovanější zastávky na Praze 5 jsem se dozvěděl z novin, což nepovažuji za šťastnou komunikaci,“ uvedl starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Z důvodu oprav bude také posunuta tramvajová zastávka Na Knížecí ve směru na Barrandov do úrovně zastávky, která směřuje do centra. Dále bude upraveno zásobování staveniště během farmářských trhů, které se každý pátek konají hned u vstupu do metra.

Původně mělo omezení trvat do dubna příštího roku (psali jsme zde). Tím, že se oprava posunula, se ale možná termín zprovoznění druhého vstupu změní. Oprava vyjde na 225 milionů korun.

Výměna eskalátorů probíhá postupně i v jiných stanicích metra. Je to proto, že jsou staré několik desítek let a končí jim životnost (psali jsme zde).