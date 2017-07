Praha plánuje dvacet nových zastávek vlaků, výstavba už ale nabírá skluz

Pražské tratě jsou vytížené na maximum a nové spoje už podle odborníků není kam přidávat. „Ve vlacích Pražské integrované dopravy nyní v Praze jezdí o polovinu více lidí než v roce 2008. Na většině hlavních železničních tratí už nemáme kapacitu pro objednávání nových vlaků,“ přiblížil hlavní problém mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha.

Do roku 2030 chce stát skrze správce železnic zmodernizovat podstatnou část pražských kolejí. Mezi nejdůležitějšími je úsek na Kladno s odbočkou na letiště (více můžete číst zde), úsek mezi Vysočany a Lysou nad Labem (hradecká trať) a klíčové spojnice mezi hlavním nádražím ve směru na Radotín (plzeňská trať) a na Hostivař (budějovická trať).

Jaké zastávky mají vzniknout Výstaviště, Liboc, Letiště Václava Havla, Radotín sídliště, Eden, Zahradní Město, Depo-Hostivař, Dolní Počernice jih, Jahodnice, Třeboradice, Libeň U Kříže, Hlubočepy zastávka, Zlíchov, Výtoň, Braník zastávka, Konvářka, Dlouhá Míle, Spořilov, Kbely Nouzov, Karlín, Michle, Rajská zahrada, Jinonice, Opera, Florenc, Náměstí Bratří Synků, Karlovo náměstí. Posunou se zastávky: Bubny/Vltavská; Komořany, Ruzyně, Velká Chuchle.

Modernizace úseku do Hostivaře měla začít už letos, výsledek soutěže o zakázku za zhruba 3,5 miliardy korun však neúspěšná společnost Eurovia nedávno napadla u antimonopolního úřadu. Než věc vyšetří, nemůže Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu.

Stavba tak letos možná ani nezačne. „V současné době nelze říci, zda se práce rozeběhnou letos nebo nikoliv,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Právě na této trase mají vzniknout dvě železniční stanice, které mají výrazně zlepšit propojení vlaku s MHD - Eden a Zahradní Město. Nepodaří se je však postavit a zprovoznit před rokem 2022. Na koridoru z Českých Budějovic naopak kvůli nadměrnému hluku zmizí zastávka ve Strašnicích.

„Stavba by měla podle harmonogramu trvat zhruba tři a půl roku. Přibližně dva a půl roku by měl být zachován provoz po stávající trati přes zastávku ve Strašnicích a teprve v posledním roce výstavby by došlo ke zprovoznění nových zastávek Zahradní Město a Eden,“ vysvětlil Illiaš.

Metropolitní plán navrhuje přes 20 zastávek

Vylepšit návaznost na MHD a ulevit Praze od zplodin aut dojíždějících Středočechů mají i další zastávky v Bubnech, na Výstavišti, v Karlíně, Liboci, Jahodnici, Kbelích, Hostivici, Libni nebo na Spořilově. „V Metropolitním plánu Prahy jich navrhujeme více než dvacet,“ přiblížil Vácha.

Rajská zahrada Lávku bude platit pražský magistrát. Její stavba bude spolu se vznikem zastávky součástí modernizace trati mezi Prahou a Lysou nad Labem (přesněji Vysočany a Mstěticemi).

I na stanici metra Rajská zahrada v pražských Kyjích naváže stejnojmenná vlaková zastávka, spojí je lávka pro pěší. Její podobu magistrát představil už v roce 2014. Vznik však závisí na modernizaci trati směr Lysá nad Labem, pro dotčený úsek ani stavbu lávky však zatím není vydané ani územní rozhodnutí.

„Termíny opravy úseku trati je velice obtížné předvídat, optimistický výhled hovoří o dokončení stavby koncem roku 2023,“ uvedl pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

Právě trať na Lysou nad Labem patří k nejvytíženějším, zastávka tak bude mít význam nejen pro dojíždějící mimopražské - zkrátí cestu třeba lidem z Milovic nebo Čelákovic - ale také pro obyvatele čtrnácté pražské čtvrti, pro něž bude alternativou k metru při cestě do centra, ale třeba také do Vršovic, Strašnic či Hostivaře.

Projde zastávka Výtoň přes památkáře?

Stále také není jasné, jakou variantu navýšení kapacity ocelového železničního mostu na Výtoni, který je od roku 2004 kulturní památkou, zvolí správce železnice ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Na rozhodnutí má zatím čas, oprava stanice Smíchov a trati na hlavní nádraží může začít až po dokončení rekonstrukce úseku do Hostivaře, tedy nejdřív po roce 2022.

„Pro obnovu stávajícího mostu se v letošním roce zpracovává podrobný stavebně technický průzkum včetně zatěžovací zkoušky a přepočtu životnosti konstrukce. V cílovém stavu ovšem SŽDC i nadále sleduje možnost ztříkolejnění přemostění Vltavy, a to tak, že by vedle stávajícího dvoukolejného železničního mostu byl postaven most druhý,“ přiblížil Marek Illiaš.

Shoda zatím nepanuje ani ohledně stavby nové zastávky Výtoň, jejíž případný vznik se nelíbí zejména památkářům. Na výtoňské straně totiž ocelový most pokračuje historickými kamenným oblouky, které by zastávce zřejmě musely ustoupit (podrobnosti čtěte zde).

„Zastávka by na jednu stranu omezila kapacitu trati a tím snížila počet vlaků, které tudy budou moci jezdit, na druhou stranu by obsloužila nové území a zkrátila některé cesty v Praze. V letošním roce zpracováváme pro zastávku podrobnější dokumentaci, rozhodnutí ještě nepadlo,“ dodal mluvčí SŽDC.

Po roce 2030 se už bude pracovat hlavně na lepším spojení Prahy se vzdálenějšími kouty Česka i zahraničím - tou dobou by měla být dokončována první část vysokorychlostní tratě do Německa, konkrétně úsek mezi Prahou a Lovosicemi.