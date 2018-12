Dotace na motorkářské oslavy byla vyúčtována správně, tvrdí kraj

Ivo Šanc totiž nedávno vyjádřil pochybnosti o fakturách předložených pořadatelskou společností Klasik Moto.

Šanc upozornil na to, že část dotace skončila na zahraničním účtu. Inkasovala ji údajně mateřská firma Harley-Davidson Europe Ltd, která zaslala dvě faktury, obě za 200 tisíc eur, tedy po více než pěti milionech korun. Za co přesně firma peníze utratila, není jasné, tvrdí Šanc.

Krajští auditoři však podle ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba žádné nesrovnalosti nenašli.

„U ekonoma, který tuto záležitost administruje, bylo uloženo kompletní vyúčtování celé akce. Jednotlivé položky jsou doloženy kopiemi faktur, které jsou jak věcně, tak obsahově zcela v souladu se smlouvou i účetními zákony,“ stojí ve zprávě předložené vedení krajského úřadu.

Kontrola dospěla k závěru, že příjemce dotace během akce předkládal doklady tak, jak bylo stanoveno smlouvou. Po vyčerpání a doložení první části dotace ve výši čtyři miliony mu kraj poslal zbývajících šest milionů. I jejich vyčerpání bylo podle auditu správně doloženo.

„Kontrolou doložených dokladů bylo rovněž zjištěno, že vyúčtování je vedeno precizně a přehledně. K jednotlivým fakturám jsou v přílohách přiloženy potřebné doklady. Veškeré podklady k vyúčtování dotace tak jsou, podle odboru interního auditu krajského úřadu uloženy a řádně evidovány plně v souladu s vnitřními pravidly úřadu,“ uvedli krajští auditoři.

Opozice se již dříve podivovala tomu, že kraj poskytl tak vysokou podporu soukromému subjektu na akci, která se navíc konala v Praze. Označila to za plýtvání veřejnými prostředky.

Vedení hejtmanství oponovalo, že akce byla úspěšná a propagovala Středočeský kraj. Podle pořadatelů se oslav zúčastnilo 103 tisíc lidí ze 77 zemí.

Celkové příjmy pro veřejné rozpočty dosáhly podle analýzy auditorské společnosti KPMG zhruba 432 milionů korun. Z toho do rozpočtů kraje, měst a obcí ve Středočeském kraji připadlo kolem 11 milionů.

Největší podíl na akci měli návštěvníci ze zahraničí, jichž přijelo téměř 45 tisíc a kteří utratili 820 milionů korun. Ve Středočeském kraji nejčastěji zavítali do Kutné Hory, na hrad Karlštejn a zámek Konopiště.