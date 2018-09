Lídr TOP 09 chce dostupnější hypotéky, Praha by měla ručit lidem u banky

Kolik procent hlasů podle vás získáte ve volbách?

Můj tip je, že budeme mít mezi 15 a 20 procenty. Chceme volby vyhrát a poslat hnutí ANO do opozice.

Jak dobře jako kandidát na pražského primátora znáte hlavní město, když jste do začátku letošního roku zastával funkci zastupitele Plzeňského kraje?

V Praze působím už téměř patnáct let. Spravuji zde Museum Kampa i Werichovu vilu. To znamená, že jsem dlouhodobě aktivní v pražském kulturním životě. Kromě toho mám velké zkušenosti z veřejné správy, zejména z ministerstva spravedlnosti. To jsou důležité předpoklady pro to, abych v případě úspěchu byl schopen vykonávat funkci primátora.

Není přesto handicap, že nejste pražský komunální politik?

Pražskou politiku intenzivně sleduji a vnímám to, jak současné vedení poslední čtyři roky město špatně řídí. Je naopak určitou výhodou, že jsem nebyl součástí establishmentu, který Prahu poslední roky řídí. Nejsem propojen žádnými vazbami na místní politiky a přicházím zvenku.

Jaké oblasti byste se rád věnoval, pokud byste byl ať už v jakékoliv funkci součástí vládnoucí koalice?

Naši volební koalici zejména zajímají témata jako bydlení, doprava a transparentnost. Na tom bychom se rádi podíleli. Já osobně se nejvíce zajímám o pražskou kulturu, boj s korupcí a pak právě o dopravu. Na tuto problematiku ale máme na kandidátce i řadu odborníků, nejedná se o žádné seskupení zasloužilých straníků.

S kým z dalších kandidujících subjektů byste nejraději sestavoval příští koalici pro Prahu?

Primárně jsou nám blízké liberální středopravicové strany, to znamená Piráti. A uvidíme, jak dopadne uskupení pana Čižinského (Praha sobě), protože určitě i s ním se budeme bavit. Pravděpodobně budeme jednat také s ODS, slovo „pravděpodobně“ říkám záměrně, protože bude záležet také na ní, jestli bude ochotna se s námi bavit. Osobně si také jen obtížně dovedu představit koalici s hnutím ANO. Tím také zřetelně odpovídám na vaši otázku.

TOP 09 se pod vaším vedením prezentuje více liberálně než dříve. Neboří však do jisté míry tento obraz stranická buňka v Praze 1 pod vedením starosty Oldřicha Lomeckého, který se naopak ostře vymezuje vůči aktivistům a Pirátům, kteří jsou vám, jak říkáte, blízcí?

Jsme konzervativně-liberální strana. Pan Lomecký je úspěšným starostou v Praze 1 a vyhrál tady předchozí volby. V tuto chvíli krátce před volbami se těžko rozlišuje, když si na něj někteří aktivisté stěžují, do jaké míry je kritika oprávněná a co je pouze jejich kampaň. Neboť mnozí z nich sami do zastupitelstva Prahy 1 kandidují. Osobně bych se prezentoval trochu jinak než pan starosta, ale respektuji, že je úspěšný a podporuje ho místní sdružení TOP 09.

Dostupnější hypotéky na byty

Pojďte k tomu, s čím jdete do voleb. Bydlení je jedno ze dvou největších témat v Praze. Jak chcete řešit stále rostoucí cenu bytů?

Máme celý soubor opatření. Když se je povede prosadit, mohou nárůst cen bytů zpomalit, možná i zastavit. Jedním z opatření je projekt Dostupný byt. Popíšu to zjednodušeně. Z Prahy chceme udělat garanta hypoték pro Pražany, kteří by na ně jinak nedosáhli. Město bude za zájemce u banky garantovat rozdílovou částku, díky které dosáhnou na možnost dostat hypotéku. Peníze na tuto záruku od města by byly z fondu na rozvoj dostupného bydlení, v němž má nyní magistrát necelé dvě miliardy korun.

Peníze určené na výstavbu se tedy nebudou investovat, ale využijí se jako záruka pro banky?

Nechceme rezignovat na vlastní bytovou výstavbu, Praha má držet nějaké byty. Do fondu ale můžeme dát další peníze. Magistrát stejně teď hospodaří s přebytkem. Tudíž by se z fondu mohly stavět jak městské byty, tak mohou peníze z něj garantovat půjčky třeba pro mladé rodiny. Ačkoli projekt nebude věkově omezen.

Kolika lidem to pomůže?

Smysl projektu je v tom, že můžete pomoci tisícům žadatelů. Kdybyste městské peníze vrhl jenom na výstavbu bytů, tak jich uděláte jen několik stovek. Naši ekonomové předpokládají, pokud bychom na to využili z fondu částku 1,5 miliardy korun, mohli bychom pomoci při ceně pět až sedm milionů korun za byt asi devíti tisícům žadatelů.

A jak budete vybírat, komu město pomůže získat hypotéku? Vždyť se může ozvat mnohem více než devět tisíc lidí. Navíc i lidé mimo Prahu, kteří by tu chtěli žít.

Konkrétní podmínky teprve stanovíme. Půjde o byty v Praze, pravděpodobně by trvalý pobyt byl podmínkou, ale ještě to budeme řešit. I když lidi podpoříme, tak za ně hypotéku platit rozhodně nebudeme. Nevím, jestli na radnici naběhnou tisíce zájemců, nám jde o to udělat hypotéku dostupnější.

Nehrozí ale Praze riziko, že o garantované částky bude přicházet, když lidé nebudou moci úvěr splácet?

Takovéto peníze je možné pojistit. Jde o model, který funguje v mnoha evropských metropolích. Nevymýšlíme nic nového. Tím, že je vše kryto hodnotou nemovitosti, že peníze mohou být pojištěny, tak Praze hrozí jen minimální riziko. Asi dvouprocentní.

Je však potřeba, aby měl každý svůj byt?

Češi rádi bydlí ve vlastním, investice do bydlení je oproti jiným zemím zdejší specifikum. My to respektujeme. A když vidím, že vláda neřeší důchodovou reformu, tak rozumím, že si lidé pořizují byt i z toho důvodu, že je to ekonomická jistota pro případ stáří.

Jednotná parkovací zóna s výjimkou centra

Druhé velké téma v metropoli je doprava. Chcete nějak měnit současný systém parkovacích zón?

Modré zóny mají jeden zásadní problém. Pražané si často stěžují, že si zaplatili za parkovací oprávnění, ale to je vázané pouze na jednu městskou část. Nechceme problematiku stání nechávat na jednotlivých radnicích, ale rádi bychom věc řešili komplexněji. Proto by měla vzniknout jedna zóna pro celou Prahu s výjimkou samotného jádra města. Tak to funguje i v jiných evropských metropolích. Sjednotili bychom tak ceny za parkování a především by se zvýšil uživatelský komfort.

Tímto opatřením by se ale zase snížila účinnost parkovacích zón pro místní obyvatele zejména ve vytížených lokalitách mimo nejužší centrum, třeba v Dejvicích, na Letné nebo na Vinohradech.

Základní problém je samozřejmě ten, že tady chybí tisíce parkovacích míst. Takže nikdy nenajdete řešení, které uspokojí úplně všechny. V současnosti především vnímáme jako chybu, že město neřeší parkování komplexně, ale individuálně po jednotlivých městských částech.

Pražany také trápí každodenní kolapsy dopravy. Často jsou na vině uzavírky, nicméně město potřebuje opravovat mnohdy zanedbané komunikace. Co s tím?

Rekonstrukce jsou nutné, je ale otázka, jak se plánují. Na počátku volebního období bychom měli jasně říci, že je tolik a tolik miliard korun, a jak je věcně proinvestujeme v průběhu celých čtyř let, nikoli narychlo v létě před volbami.

Opoziční strany s oblibou kritizují pomalý postup v přípravách na budování metra D. Co byste ale udělali pro urychlení?

Rychlost je důležitá, ale nesmí být na úkor transparentnosti. Nebráníme se spolupráci města a soukromého sektoru, jako se to aktuálně řeší u metra D, ale chceme mít jistotu, že budou smluvně dostatečně ošetřeny zájmy Prahy. Navíc byl v Poslanecké sněmovně přijat zákon o liniových stavbách, který by mohl problémy s výkupy pozemků vyřešit a výstavbu urychlit.

Podporujete, aby se vrátily tramvaje na Václavské náměstí?

Nové tramvajové propojení v této oblasti by výrazně odlehčilo stávajícím přetíženým trasám v centru Prahy. A volili bychom trasu přímo přes Václavské náměstí.

Programy stran kandidujících v komunálních volbách jsou v mnoha ohledech totožné. Nabízíte něco, čemu konkurenti nevěnují pozornost?

Chtěli bychom například zřídit pozici protikorupčního ombudsmana, který by se zabýval transparentností městských firem. V tomto ohledu vnímáme velký deficit. Také bychom chtěli ustanovit koordinátora pro komplikované stavební projekty včetně těch dopravních, který bude mít roli prostředníka mezi veřejností, majiteli pozemků, městskými částmi, magistrátem i státem.