Za vybrždění auta a smrt kojence si řidič odpyká jedenáct let vězení

„Bylo to úmyslné vybržďování, žádné nedbalostní jednání. Šlo o naprosto bezohledné brzdění. Obžalovaný navíc brzdil opakovaně, což je na tom to nejzavrženíhodnější,“ zdůvodnil verdikt předseda senátu Michal Hodoušek.



Šestatřicetiletému řidiči BMW Martinu Kostnerovi tak Vrchní soud v Praze o dva roky zpřísnil předešlý trest, který vyměřil Krajský soud v Praze.



Ten už loni případ kvalifikoval jako obecné ohrožení a Kostnerovi udělil kromě vězení i devítiletý zákaz řízení. Navíc měl zaplatit přes 1,4 milionu korun odškodného.

Státní zástupce pro obžalovaného tehdy požadoval trest přibližně o dva roky vyšší a proti rozsudku se odvolal. Vrchní soud mu dnes vyhověl. „Nešlo o klasickou dopravní nehodu. To, čeho se dopustil obžalovaný, to je násilné, brutální jednání s vozidlem na dálnici,“ zdůraznil soudce Michal Hodoušek.

K vrchnímu soudu se odvolal i obhájce Martina Kostnera. Ten tvrdil, že v tomto případě nešlo o obecné ohrožení a domáhal se mírnějšího trestu za usmrcení z nedbalosti.



Šlo jen o špatné rozhodnutí

„V jednání obžalovaného lze najít rozmysl i zavrženíhodnou pohnutku. Podle psychologa si mohl být vědom dopadu svého jednání. Znalec ve svém posudku též uvedl, že resocializace obviněného je ztížená. Lítost, kterou projevil, je spíše verbální, než skutečná,“ zdůraznil dnes ve svém závěrečném návrhu státní zástupce Vlastimil Hrdlička.



Obhájce dnešní verdikt ostře napadl. „Jsme přesvědčeni, že se rozsudek nezakládá na pravdě. Můj klient trestný čin obecného ohrožení nespáchal a spáchat nechtěl. Nešlo v tomto případě o cílené vybržďování, nanejvýš o řidičsky nesprávné rozhodnutí,“ tvrdil obhájce Petr Novotný.

Kvůli vybržďování na dálnici byli zraněni čtyři lidé, osmiměsíční dítě zemřelo.



Kvůli vybržďování na dálnici byli zraněni čtyři lidé, osmiměsíční dítě zemřelo.

V obsáhlém vystoupení zpochybnil také některé znalecké posudky a důkazy i jednání dalších účastníků nehody.

Podle něj měl vrchní soud verdikt zrušit a věc vrátit zpět ke Krajskému soudu v Praze, aby doplnil dokazování a znovu rozhodl.

„Necítím se psychicky a fyzicky dobře, mám problémy s plotýnkou. Neměl jsem v žádném případě bourat,“ uvedl v posledním slově Kostner.

Ten prý v osudném okamžiku jen špatně vyhodnotil situaci. „Vím, co oběti prožívají. Bohužel už nemůžu udělat vůbec nic, abych to, co se stalo, napravil. Prostředky na finanční odškodnění nemám, přes rok jsem zavřený,“ prohlásil obžalovaný. Znalci prý nevzali v potaz jeho kladné vlastnosti a koníčky.

Fatální střet na zimní dálnici

Střet se odehrál před polednem 28. prosince 2016 u Brodců na 32. kilometru dálnice D10 ve směru z Prahy na Turnov a Liberec. Obžalovaný tam podle verdiktu v levém rychlém pruhu šlápl na brzdu svého staršího BMW kombi a donutil zastavit Škodu Octavii, která jela za ním.



„Myslel jsem, že mne tak chce potrestat za to, že jsem ho před tím zpomalil,“ popsal manévr řidič škodovky.

Následky nebezpečného brzdění BMW na frekventované komunikaci byly tragické. Šofér audi, které jelo ve stejném pruhu, nedokázal včas zastavit a zezadu do škodovky narazil.



„Neměl šanci střetu zabránit ani při dodržení bezpečné vzdálenosti,“ uvedl k tomu ve své expertize soudní znalec Michal Křižák z VÚT v Brně. Podle něj neměl muž za volantem audi ani možnost se překážce vyhnout. Podle soudce byla expertiza zásadním důkazem.



Při srážce byli zraněni čtyři lidé včetně osmiměsíčního dítěte. Přestože jej záchranáři letecky přepravili do nemocnice, kvůli těžkým poraněním mozku zemřelo.



Kostner měl v kartě řidiče již z dřívějška zaznamenáno několik přestupků. Za jízdu pod vlivem alkoholu mu byl na čas odebrán i řidičský průkaz.



Krajský soud uložil Kostnerovi v listopadu 2017 devítiletý trest.