Za vybržďování dostal řidič devět let, v autě na dálnici zemřel kojenec

Kostnerovo hazardní vybrždění dalšího auta senát Krajského soudu v Praze kvalifikoval jako obecné ohrožení.

„Soud měl k dispozici dostatek důkazů o vině obžalovaného. Jeho jednání máme zachyceno v přímém přenosu. Poškozeného opakovaně riskantně vybrzdil a donutil tak zastavit, aniž k tomu měl důvod,“ zdůvodnil verdikt soudce Ivo Zelinka.

Soudce důkladně rekapituloval svědecké výpovědi, expertizy a další důkazy.

„Jediné logické vysvětlení je, že obžalovaný chtěl řidiče takzvaně vytrestat. Přitom musel být seznámen s tím, že pokud zastaví provoz v levém, rychlém pruhu, může ostatní řidiče vystavit riziku těžkého zranění či smrti,“ zdůraznil soudce.

Následkem jednání obviněného byla smrt malého dítěte a vážná zranění jeho rodičů. V ohrožení se ocitli i další lidé na dálnici.

„Jednalo se o úmyslný, kriminální čin, nikoli dopravní nehodu. Vybrždění je velmi nebezpečný jev,“ uvedl Ivo Zelinka. Trest v dolní polovině sazby je podle soudce přiměřený.

Také státní zástupce Tomáš Milec pro obviněného požadoval trest za obecné ohrožení v polovině příslušné sazby, která činí osm až 15 let.

„V tomto případě se rozhodně nejednalo o nehodu, ale o záludný, nebezpečný zločin,“ zdůraznil žalobce.

Maximálně trest za usmrcení z nedbalosti, žádala obhajoba

„Nešlo o vybrždění,“ zdůrazňoval naopak Kostnerův advokát Petr Novotný.

Pro svého klienta požadoval nanejvýš trest za usmrcení z nedbalosti. Řadu polehčujících okolností ve svém vystoupení nárokoval pro sebe i Martin Kostner.

„Udělal jsem špatné rozhodnutí, rozhodl jsem se ho podjet zprava. V pořádku to nebylo,“ uvedl při výslechu obžalovaný. Prý chtěl jen druhého řidiče donutit zajet do odstavného pruhu a vyřešit s ním to, že ho před tím „problikával“.

Verdikt krajského soudu není pravomocný. Lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, což má Kostner v plánu.

Hazardní manévr

Tragédie se odehrála odpoledne 28. prosince 2016 u Brodců na 32. kilometru dálnice D10 ve směru z Prahy na Turnov a Liberec. Obžalovaný tam podle verdiktu v levém pruhu šlápl na brzdu svého staršího BMW kombi a donutil zastavit Škodu Octavii, která jela za ním.

„Myslel jsem, že mne tak chce potrestat za to, že jsem ho před tím zpomalil,“ popsal manévr řidič škodovky.

Následky nebezpečného brzdění BMW na frekventované komunikaci byly tragické. Šofér audi, které jelo ve stejném pruhu za octavií, nedokázal včas svůj vůz ubrzdit a zezadu do zablokované škodovky vletěl.

„Neměl šanci střetu zabránit ani při dodržení bezpečné vzdálenosti,“ uvedl k tomu ve své expertize soudní znalec Michal Křižák z VÚT v Brně. Podle znalce neměl muž za volantem audi ani možnost se překážce vyhnout obloukem. Podle soudce šlo o zásadní důkaz v případu.

Rozbitá škodovka skončila na svodidlech, při nárazu smrtelná zranění utrpělo osmiměsíční dítě. Fatálním následkům nezabránila ani dětská sedačka, takzvané vajíčko. Rodiče dítěte skončili s vážnými poraněními v péči lékařů. Psychické trauma trvá dodnes. Lehčeji zraněn byl též řidič audi.