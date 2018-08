VYSÍLÁME: Na úklid sutin nymburské lávky najely vyprošťovací tanky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zřícenou lávku budou z řeky na břeh vytahovat dva speciální tanky, jeden bude ještě v záloze, pokud by výkon dvou tanků nestačil.



Tanky dodají hasiči, do Nymburka dorazily z Přerova, Českých Budějovic a Havlíčkova Brodu.



S demolicí začala firma Strabag v pátek, kdy shodila do řeky pilíře a části lávky z břehů. Lávka spadla do Labe v pátek asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba jen 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu (o demolici lávky jsme psali zde).

Demolice by měla být kompletně hotova do 12. srpna. Pokud půjde vše dobře, lodní doprava se do místa vrátí již v sobotu.



Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná.