Od soboty se na Libeňský most vrátí i auta, řekl Dolínek

„Tramvaje se na most vrátí, ale bude nutné dodržet střídavý provoz, tak se ale jezdilo i předtím. Technicky je možné, aby se v sobotu na mostě spustil i automobilový provoz,“ řekl v úvodu náměstek primátorky Petr Dolínek. Dodal, že ale pro auta bude platit limit šest tun.

Magistrátní úředníci podle něj už nyní vše připravují na to, aby se auta mohla skutečně vrátit.

Libeňský most je pro automobily i tramvaje uzavřen od poloviny ledna, kdy tak rozhodl magistrát, a to kvůli havarijnímu stavu.

V únoru Ministerstvo kultury rozhodlo, že pražský Libeňský most kulturní památkou není. Rozhodnutí zatím není pravomocné, ale zastupitelstvo hlavního města může přesto hlasovat, že ho místo oprav nechá zbourat.



Městští politici se ale v názoru o budoucnosti mostu rozcházejí. Mezi zastánce stavby nového mostu patří náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), podle kterého by náklady na opravu i stavbu nového mostu byly podobné. Cena by se mohla pohybovat mezi 550 až 600 miliony korun.

„Já osobně bych podpořil radikálnější cestu, tedy zbouraní a výstavbu nového. Některé prvky by se ale mohly zachovat i na novém mostě, jako třeba podoba lamp, nebo schodů,“ uvedl.



Rychle postavit provizorium

Ostře proti je ale dopravní inženýrka a soudní znalkyně v oboru stavebnictví Miloslava Pošvářová.



„Kdybych si mohla zahrát na poradce pana Dolínka, tak bych mu poradila urychleně vybudovat mostní provizorium, na které bych přesunula dopravu. Poté bych zvážila nynější návrh na rekonstrukci mostu. Hlavně, zda nejde udělat jiným způsobem,“ uvedla stavební inženýrka.

Ta také v minulosti kritizovala to, jak se Praha o Libeňský most starala. „Stojí už 90 let. Zhruba po 30 letech se mají izolace opravovat, ale nestalo se tak ani jednou. Životnost izolace není nekonečná,“ uvedla třeba i při prohlídce mostu s redakcí iDNES.tv.



Podle Pošvářové nefungují ani odvodňovače, kapalina si proto nachází cestu všude možně. Voda proto vyvěrá z různých míst a rozpouští beton. Ten proto opadává a odkrývá výztuž.



Kvůli špatnému stavu je Libeňský most už měsíc zavřený pro městskou hromadnou dopravu a pro auta. Důležité spojení mezi Prahou 8 a 7 mohou využít pouze chodci, pro které firma Rekola, která provozuje sdílená růžová kola, umístila na každém konci mostu několik kol.

Podle analýzy Technické správy komunikací je ve špatném stavu už 23 mostů, většina z nich dokonce v havarijním. Do této kategorie spadá i železniční most na pražské Výtoni, kde byly uzavřeny lávky po obou stranách mostu.