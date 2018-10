Zemřela chovatelka uštknutá mambou, podle lékařů ale z jiné příčiny

„Je to relativně čerstvá zpráva a je to méně než čtyřiadvacet hodin. Přes veškerou naši snahu bohužel pacientka zemřela. Důvody úmrtí nijak nesouvisí s hadím uštknutím,“ řekl mluvčí nemocnice Filip Brož s tím, že přesné příčiny úmrtí komentovat nebude.

Policisté nadále případ vyšetřují a pracují i s možností, že se takto chtěla žena zabít. „Kriminalisté zjišťují, zda tímto způsobem chtěla žena spáchat sebevraždu, či nikoliv,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Útok hada však mohl být i náhodný a ženou nečekaný.

Faktem zůstává, že mamba zelená ženu uštkla na začátku října v pražských Hlupočepích. Záchranáři třicetiletou pacientku převezli ve vážném stavu do nemocnice, kde dostala antisérum.

Had se po incidentu ztratil a několik dnů se ho nedařilo najít. Specialisté společně s policií nastražili v domě i v jeho okolí tepelné pasti, do kterých se měla mamba chytit. Herpetolog navíc zprvu odhadoval, že had mohl uhynout.

Nakonec ho našla kolemjdoucí asi dvě stě metrů od domu, kde chovatelka bydlela.

Případ navíc vnesl spor i mezi herpetology, kteří ho řešili. Přeli se o způsob odchytu (více v článku K mambě ho odvezli narychlo, měl s sebou jen hák a sáček na hady).